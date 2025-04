GF, la reazione di Lorenzo Spolverato dopo la rottura con Shaila Gatta (a telecamere spente)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Shaila Gatta

A telecamere spente, dopo la finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato commenta la rottura con Shaila Gatta e lo fa a modo suo. L’ex concorrente del reality e la ballerina infatti hanno affrontato diversamente la fine della trasmissione.

Mentre Shaila ha abbandonato immediatamente gli studi di Cinecittà al termine della puntata, Lorenzo ha scelto di incontrare i fan. Ma andiamo con ordine per cercare di capire cosa è accaduto.

Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato in diretta

La finale del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena. Non solo per via della vittoria di Jessica Morlacchi, ma anche per la scelta di Shaila Gatta di mettere fine alla sua relazione con Lorenzo Spolverato.

La ballerina infatti ha deciso di lasciare il fidanzato in diretta, durante un incontro avvenuto nella casa del GF poco prima del televoto. Una decisione che è apparsa improvvisa a Lorenzo Spolverato. Lo sportivo infatti ha confidato ad Alfonso Signorini di aver sentito la mancanza di Shaila. Quando però l’ex concorrente è entrata nella casa si è reso conto che era accaduto qualcosa dalla sua espressione.

Shaila Gatta ha annunciato di voler lasciare Lorenzo, parlando di un amore tossico e sbagliato. “Non riesco a capacitarmi di come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo così brutale e aggressivo – ha detto l’ex Velina di Striscia la Notizia -. Hai giocato con me, hai cercato di isolarmi da tutti. Ho vissuto continui fraintendimenti e manipolazioni da parte tua, e questo mi ha fatto sentire usata e poco amata. Ogni donna merita un amore sano, e quello che ho vissuto non lo era affatto. Se c’è una cosa che rimpiango è di averti chiesto scusa troppe volte, quando invece avrei dovuto chiedere scusa a me stessa per aver permesso che mi trattassi in questo modo”.

Lorenzo non ha potuto fare altro che prendere atto della sua scelta. “Non so cosa abbia visto da fuori – ha detto ad Alfonso Signorini -. Non me lo aspettavo, forse qualcosa l’ha influenzata”.

Shaila però è apparsa decisa e distaccata. “Quello che c’è stato tra noi non era una farsa, assolutamente no – ha chiarito -. Ho già detto tutto, non ho più nulla da aggiungere. Non sono stata io a influenzare nulla, ha fatto tutto da solo il suo percorso e presto ne vedrà le conseguenze”.

La reazione di Lorenzo Spolverato a telecamere spente

Quando le telecamere si sono spente e la puntata è terminata, Shaila Gatta ha lasciato gli studi televisivi, mentre Lorenzo Spolverato ha scelto di incontrare i fan della coppia, anche se da solo.

Su X i fan degli Shailenzo hanno postato un video in cui Lorenzo festeggia il suo percorso insieme a loro, stappando una bottiglia di spumante.

“Volevo ringraziare per il supporto che ci date – ha rivelato in un discorso -. Sono qui grazie a voi, a tutti quelli che mi stimano. Vi voglio bene. Non me ne frega dei followers, se mi guardo allo specchio è perché ho delle insicurezze”.

Lorenzo ha poi sottolineato la volontà di festeggiare, nonostante l’assenza di Shaila. “Allora brindiamo noi”, ha detto, ringraziando ancora i fan per il sostegno ricevuto durante il suo percorso.