IPA Shaila Gatta, la verità sul flirt con Folorunsho

Il Grande Fratello è terminato da un bel po’ ma si continua a parlare di Shaila Gatta e dei suoi amori, veri o presunti che siano. Di recente l’ex velina era tornata al centro dell’attenzione in seguito al diffondersi di un gossip, che la voleva al fianco di un noto calciatore. Ecco cosa c’è di vero in tutto questo.

Shaila Gatta e Folorunsho

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha rapidamente preso le distanze da Lorenzo Spolverato. Dopo un chiarimento avuto poi pochi giorni dopo, l’ex velina non ha più dato inizio a una relazione stabile.

Nel frattempo ci sono stati dei flirt? Chi può dirlo. Di certo un nome è spiccato sugli altri, quello di Michael Folorunsho, calciatore romano di proprietà del Napoli, attualmente in forza al Cagliari, che ha anche fatto il suo esordio in Nazionale. Un anno più giovane di lei, è stato posto al suo fianco dall’esperto di gossip Amedeo Venza.

Stando a quanto spiegato da Shaila Gatta in persona, però, si tratterebbe di un “abbaglio”. Un errore clamoroso, dal momento che questa liaison non ci sarebbe mai stata. A sostenere questa tesi c’erano alcuni scatti, circolati rapidamente via social, che li ritraevano nello stesso posto.

Come detto, però, è stata la diretta interessata a intervenire. Ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram, selezionandone una con riferimento proprio a questa vicenda:

“A detta di alcuni, in una settimana ne avrò cambiati almeno sei. In un mese 24. Meno male che mi avvertono, altrimenti perdo il conto”. Smentita del tutto, dunque, la frequentazione con il noto sportivo.

Il rapporto con Lorenzo Spolverato

Il Grande Fratello non ha portato all’ex coppia la notorietà che ci si sarebbe aspettati. Non che fossero totalmente degli sconosciuti, sia chiaro, anzi. Il salto di carriera però è mancato, così come per altri. Del resto l’impatto del GF Vip non è più quello di una volta.

Nel frattempo, sono mesi ormai che Shaila Gatta non parla più di Lorenzo Spolverato. Quello che provava era amore ma dall’esterno ha avuto la possibilità di valutare alcuni atteggiamenti con lucidità, accusandolo poi d’aver gestito in malo modo la loro relazione per proprio interesse.

Chi invece ha scelto di tornare sull’argomento è stato proprio Spolverato, che sognava la vittoria del reality e se l’è vista sfuggire proprio dopo questa rottura clamorosa. Qualche settimana fa ha pubblicato un video sui social. Ha voluto ribadire che tra lui e Shaila non esiste più alcun tipo di legame.

“Riconfermo che la situazione è chiusa definitivamente. Oggi sono deluso e la mia è una delusione fatta di tanti sentimenti. Chi ha creduto nel nostro percorso ha diritto di sapere qualcosa in più”.