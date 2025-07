Helena Prestes e Javier si sposano, già scelta la data del matrimonio

Un amore nel quale in pochi credevano ma che prosegue alla grande: ecco quando andranno all'altare

Qualcuno li accusava di stare insieme soltanto per interesse, così da poter avere più forza all’interno della casa del Grande Fratello. Helena Prestes e Javier Martinez invece fanno sul serio, eccome. Pare infatti siano già sul punto di sposarsi.

Helena e Javier si sposano

La notizia è giunta in maniera del tutto improvvisa e ha decisamente del sorprendente. Javier Martinez sarebbe pronto a fare la proposta di matrimonio, nonostante la coppia non sia tale da molto tempo.

Sembrano però essersi trovati. A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di gossip Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha risposto alla curiosità dei tanti che lo seguono. Nelle storie ha rivelato d’avere una fonte vicinissima al pallavolista: “Starebbe pensando di fare il grande passo”.

Molti fan del Grande Fratello erano certi che questa coppia si sarebbe sgretolata in breve tempo, dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini. La realtà è però ben diversa. Hanno preferito conoscersi meglio e coltivare questa storia, dandole una reale chance. Ciò vuol dire anche stare un po’ fuori dalla luce dei riflettori.

Di certo non sono mancati aggiornamenti di coppia ma sono i casi in cui gli altri hanno parlato di loro, rispetto a quelli in cui i due protagonisti si siano posti in pubblica piazza. Dopo l’intervista post GF con Silvia Toffanin, tanta normalità. E ora, sembra, la promessa all’altare.

La data del matrimonio

Non abbiamo una data precisa ma Venza ha fornito informazioni in merito al periodo. I due fidanzati starebbero infatti ragionando approfonditamente sul da farsi, così da rendere quest’esperienza cruciale il più serena possibile.

Il matrimonio tra Helena e Javier dovrebbe celebrarsi nel corso dell’estate 2026. C’è un motivo ben preciso: gli impegni di lui con la pallavolo. Nei prossimi mesi lui sarà molto impegnato e così l’estate è il periodo ideale. Questa è in corso e sarebbe impensabile organizzare qualcosa in così poco tempo (forse neanche un appuntamento in Comune è possibile ottenere ad agosto).

Ci sarà dunque tutto il tempo per mettere ogni elemento al proprio posto, come in un puzzle, concretizzando il loro sogno d’amore.

Una storia d’amore privata

Sembra difficile pensare che due ex concorrenti del Grande Fratello Vip possano essere alla ricerca di riservatezza e normalità. È però il caso di Javier ed Helena, evidentemente. Dopo tante voci in merito a una loro possibile crisi, la brasiliana ha rilasciato un’intervista al podcast Forte e Fragile.

“Ciò che dice la gente, mi entra da una parte e mi esce dall’altra, perché ci sono troppi giudizi. (…) Devi imparare a non lasciarti travolgere dai commenti e dalle onde. Il nostro rapporto fuori è intenso ma lo stiamo vivendo con calma e riservatezza. Sappiamo cosa proviamo. Questo non è uno scherzo e per questo lo teniamo protetto”.