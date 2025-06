Helena Prestes e Javier Martinez, spunta un video: sono più affiatati che mai

Helena e Javier si mostrano uniti su TikTok e spazzano via i gossip: il video in treno è la smentita perfetta alla crisi

Fonte: IPA Helena Prestes

Crisi? Quale crisi? Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a farsi vedere insieme. La modella brasiliana e il pallavolista argentino (coppia nata sotto i riflettori dell’ultimo Grande Fratello) hanno condiviso sui social un video pieno di sorrisi e complicità, mettendo a tacere una volta per tutte i recenti gossip su una loro presunta rottura. I due appaiono affiatati come non mai, per la gioia di tutti i fan che tifano per il loro amore.

Helena e Javier insieme in treno: il video social che smentisce tutto

Nessuna ombra di crisi, anzi. Helena Prestes ha pubblicato sul suo profilo TikTok una clip insieme a Javier Martinez in cui li vediamo annoiarsi in treno e trasformare quel momento in un siparietto tutto da ridere. Nel video la modella, con un sorriso furbetto, guarda il fidanzato e annuncia: “Siamo annoiati, siamo in treno e quindi ho deciso di fare un’intervista a Javier”.

Parte così un piccolo gioco tra i due: Helena si improvvisa intervistatrice e, tra una risata e l’altra, sottopone il povero Javier a un buffo “test sulla lingua”, ovvero un giochino linguistico per passare il tempo. Insomma, basta questo breve video, accompagnato dall’hashtag #latepost a indicare che si tratta di un ricordo recente condiviso ora per spegnere sul nascere qualsiasi voce di crisi: Helena e Javier stanno bene e se la ridono insieme.

La verità dietro il post misterioso di Javier Martinez: fine della crisi?

Ma da dove erano saltate fuori queste voci di crisi? Tutto è nato da alcuni indizi social che avevano fatto tremare i fan nei giorni scorsi. In particolare, Javier Martinez aveva spiazzato tutti pubblicando una frase enigmatica sul suo Instagram, proprio mentre lui e Helena avevano smesso (momentaneamente) di mostrarsi insieme online. “Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti” ha scritto il pallavolista argentino a corredo di un suo selfie in treno. Parole poetiche, certo, ma anche piuttosto misteriose: qualcuno ha subito pensato fossero un addio velato alla sua fidanzata.

Del resto, il clima attorno alla coppia era già rovente: dopo le rivelazioni scottanti dell’ex di Helena, Carlo Motta, e diversi giorni di silenzio social, il pubblico temeva davvero il peggio.

E invece, sorpresa! Nel giro di poche ore lo stesso Javier ha fatto sapere che non c’era nessun dramma sentimentale in corso. Ai microfoni di Fanpage.it il gieffino ha chiarito il significato di quel post frainteso e rassicurato tutti: “Stiamo insieme, sto andando da lei in treno”.

Pochissimo dopo, è arrivata puntuale anche la prova social firmata Prestes: quel video in treno pieno di sorrisi di cui vi abbiamo parlato, condiviso non a caso per mettere fine a qualsiasi pettegolezzo maligno.

Helena Prestes e Javier Martinez: la loro storia d’amore dal GF ai social

La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez è giovane, ma ha già vissuto momenti intensi (belli e difficili) degni di una soap. I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello e, tra sguardi complici e qualche immancabile battibecco da reality, è nato un sentimento innegabile. Arrivati alla finalissima del 31 marzo 2025, Helena e Javier sono usciti dal gioco mano nella mano, pronti a vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

In molti inizialmente dubitavano di questo amore nato sotto i riflettori (c’era chi parlava di strategia o showmance), ma la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno presto smentito tutti con i fatti, restando uniti fuori dalla Casa. Helena, addirittura, si è detta felicissima del suo percorso proprio grazie all’amore trovato in tv: “Mi sono sentita vincitrice, perché ho trovato l’amore”, ha confessato a cuore aperto parlando del suo Javier.

Ovviamente non sono mancate le prove da affrontare una volta tornati alla vita reale. La più impegnativa è quella legata al passato di Helena. Qualche settimana dopo il GF, infatti, l’ex fidanzato della Prestes, Carlo Motta, ha gettato benzina sul fuoco rivelando di aver rivisto la modella in segreto subito dopo la fine del reality. Incontri “innocenti” o tradimento? L’insinuazione ha fatto esplodere il gossip e messo pressione sulla coppia, al punto che persino un’amica di Javier, Gessica Notaro, è intervenuta pubblicamente in sua difesa (arrivando perfino a smettere di seguire Helena su Instagram, in segno di solidarietà all’amico).