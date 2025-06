Fonte: IPA Helena Prestes ha incontrato in segreto il suo ex fidanzato: ecco la verità su Javier

Tra Helena Prestes e Javier Martinez è tutto finito? Gli indizi sulla loro rottura non mancano di certo. Alle voci, poi, si è aggiunta una lunga intervista, rilasciata dall’ex fidanzato di lei. Di colpo è esploso un vero e proprio caso, che svela le crepe di una relazione che molti ritenevano utile unicamente al gioco nella casa del Grande Fratello.

Crisi tra Helena e Javier

Sui social in molti ritengono d’aver compreso l’intera strategia. Una coppia utile al gioco del Grande Fratello. Un’unione che li ha portati a Verissimo e resi ancora attuali per un po’. E ora che l’appeal è venuto meno, è tempo di un gossip legato alla rottura.

Che stiano così o meno le cose, ecco cos’è accaduto. Si sono diffuse voci su un incontro tra Helena e il suo ex Carlo Motta. Questi ha preso per primo la parola, dopo aver subito un duro attacco nei commenti dai fan della coppia.

“Le voci in merito a un mio legame con Helena sono fondate. Dopo la fine del Grande Fratello ci siamo rivisti in diverse occasioni, per praticare kite surf. Abbiamo un buon rapporto e rispetto pienamente la sua attuale relazione”.

Un rapporto d’amicizia, dunque, e nient’altro. O forse sì? Proprio Carlo Motta ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage, nel corso della quale ha fornito dettagli e ha gettato un bel po’ di luce su di sé.

Gli incontri tra Helena e Carlo

La sera in cui Helena è tornata da Roma, dopo il GF, ha incontrato Carlo. Questa è la sua versione dei fatti. I due si sarebbero poi rivisti per fare kite surf: “Non ho mai chiesto nulla della sua relazione. Lei ha però sempre cercato di tenermi nascosto. Diceva che non voleva si sapesse che ci stavamo vedendo”.

Il tutto però non ha avuto inizio dopo il reality, anzi. Lui dice d’essere stato l’ultima persona che ha visto prima della reclusione a Cinecittà. Al tempo però non erano una coppia. Si sono lasciati infatti 7 mesi prima dell’inizio del programma. A un passo dal reality, però, c’era stato un riavvicinamento. Certe immagini, dunque, gli hanno dato fastidio.

Parlando di incontri, è naturale chiedere se sia stato un approccio fisico (recentemente). A domanda diretta, il giovane preferisce non rispondere. Una non smentita che dice molto. Qualcosa però è cambiato di colpo: “Javier ha scoperto che ci stavamo vedendo. Lo ha saputo da alcune persone. Helena mi ha detto che aveva visto le conversazioni. Non so come ha reagito e non mi interessa”.

Un favore negato

Dice d’aver provato ad avere un confronto con Helena, così da chiarire tutto con Javier e il pubblico. Lei dice però che non ce n’è bisogno: “Intanto però mi minacciano e mi insultano”. Si stanno infatti verificando un po’ di fraintendimenti, anche pericolosi.

“A Verissimo ha raccontato che il suo ex le spaccò il coccige. Non ha precisato, però, che era l’ex brasiliano, prima di me. Di colpo dei brand con i quali collaboravo mi hanno detto che non volevano più lavorare con me, perché ero un violento. Le ho chiesto di spiegare e mi ha detto che è il prezzo da pagare per stare con una famosa. Per lei esistono soltanto la Tv, i fan e l’apparenza”.

Lui fa dunque un passo indietro e giudica la coppia da lontano. Crede ci sia una convenienza reciproca nello stare insieme, nonostante dubbi e sospetti. Lei gli ha chiesto di restare in silenzio, considerando la delicatezza della situazione. Lui però è stanco d’essere messo in un angolo e zittito, come a L’Isola dei Famosi: “Arrivai come il suo amico speciale, perché non disse nulla di me agli autori. Al GF mi ha fatto passare come un mostro che l’ha abbandonata per strada. Se viviamo insieme a casa mia e io vado via di casa, cosa devo fare? A Verissimo ha raccontato la storia del coccige, ora le ho chiesto, per una volta, un favore. Lei mi ha detto ‘finché non escono le foto non dico niente perché non ce n’è bisogno’”.