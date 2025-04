Fonte: Ufficio Stampa Helena Prestes, Tapiro di Striscia la Notizia

Alcune consegne del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia vanno meglio di altre, decisamente. Non ci sono sempre soltanto drama e dramma ad attendere Valerio Staffelli. L’incontro con Helena Prestes ne è decisamente la prova.

Tapiro a Helena Prestes

Valerio Staffelli ha fronteggiato varie consegne delicate del suo amato e odiato Tapiro. In tempi recenti ricordiamo la fuga di Fedez in auto, con tanto di minaccia di querela. A ciò si aggiunge poi la scenata di Guillermo Mariotto, divenuta rapidamente virale e negata, nei toni e nei modi descritti, dal diretto interessato.

Tutt’altro clima invece con Helena Prestes, ma perché ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia? La risposta è decisamente semplice. È giunta a un passo dal traguardo ma è riuscita soltanto a sfiorarlo.

La vittoria del Grande Fratello è andata all’amica e nemica Jessica Morlacchi. Le due si sono mal sopportate per mesi e provocate a vicenda. A un certo punto del gioco sono anche state al centro di un vero e proprio caso. Una volta fuori, per un’eliminazione divenuta poi momentanea, hanno avuto modo di rivedersi e giudicarsi. Al rientro tutto è cambiato, almeno tra loro. Non sono infatti mancati litigi con altri coinquilini.

Il cerchio si è poi chiuso nell’ultima puntata, quando il televoto ha decretato che fossero proprio loro a spegnere le luci della casa di Cinecittà. Alla fine, non di molto, la vittoria è andata alla cantante. E a Helena? Il Tapiro e un bel bottino pattuito in sede di contrattazione.

La reazione di Helena

Il secondo posto di Helena Prestes ha sorpreso un po’ tutti, soprattutto perché Jessica Morlacchi era stata un po’ oscurata da altre dinamiche nella casa. Dopo il suo rientro, infatti, aveva avuto sempre meno spazio nelle clip. I suoi fan le sono però rimasti fedeli, eccome.

La maggior parte però dava proprio Helena Prestes vincitrice ed è quello che Valerio Staffelli le dice durante la consegna. Ecco le parole della modella brasiliana: “Ho pensato che se avessi vinto avrei potuto comprarmi casa, e invece”.

Il reality condotto da Alfonso Signorini le ha però donato l’amore. Ha infatti incontrato Javier Martinez. In molti sono titubanti sulla realtà di questa relazione ma, di fatto, sono usciti insieme e ancora oggi sono fianco a fianco. Lo erano anche durante la consegna, del resto. Molto meglio del destino toccato a Shaila e Lorenzo.

Riferendosi proprio al suo compagno, dice: “Mi sono sentita vincitrice, perché ho trovato l’amore”. Al momento però è ancora vivo anche l’amaro in bocca per alcuni atteggiamenti in casa. Non sopportava Chiara, Alfonso e Zeudi. Proprio di quest’ultima ha detto, riferendosi all’esultanza per la vittoria di Jessica: “Fino a due sere prima, mi faceva solo complimenti. Amici amici, poi ti rubano la bici”.

Proprio Staffelli ha portato avanti in questi giorni un’inchiesta relativa ai gruppi fandom, in grado di pilotare i voti da casa e, di fatto, rendere inutile il volere del pubblico. Le ha dunque chiesto se Lorenzo Spolverato fosse un “protetto”, secondo lei: “No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari un ‘Grande Fratelliño”.