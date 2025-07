Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Il GF Vip di Alfonso Signorini è a rischio: mancano "veri Vip"

Il Grande Fratello 2025-26 avrà due edizioni. Lo abbiamo letto ovunque tra le anticipazioni. Ne abbiamo parlato ampiamente anche noi, considerando le parole di Pier Silvio Berlusconi. Si sta facendo però largo un’ipotesi: Il GF Nip di Simona Ventura potrebbe essere l’unico reality da Cinecittà a essere trasmesso. Di seguito vi spieghiamo tutto nei particolari.

GF Vip non si farà

Alfonso Signorini potrebbe ricevere un amaro due di picche da Mediaset. Il suo Grande Fratello Vip, infatti, potrebbe non vedere la luce. Nelle ultime stagioni, infatti, gli ascolti non sono stati convincenti.

Al netto del fatto di non avere uno show che riesca a garantire una tale copertura, parlando di share, Pier Silvio Berlusconi non sembra comunque intenzionato a proseguire. Tane le problematiche in fatto d’immagine e poi la netta sensazione che il pubblico sia ormai stanco.

Ecco dunque la grande mossa: il ritorno di Simona Ventura e del GF Nip. Un ritorno al passato, a quelle prime edizioni che vivevano della creatività di un gruppo di perfetti sconosciuti rinchiusi in una casa.

Di certo non si potrà ottenere lo stesso effetto della prima edizione e, in generale, delle prime 3. I meccanismi sono noti e la voglia di diventare dei “personaggi” alla lunga fa la sua parte. È stato però promesso che non ci saranno tiktoker e finti sconosciuti.

Questa edizione durerà 100 giorni, al termine dei quali si passerà il testimone. Un po’ di interventi in casa, qualche lancio pubblicitario e via con il GF Vip, o forse no. Berlusconi ha infatti posto un veto: niente “falsi Vip”.

Perché il Grande Fratello Vip non si farà

Torniamo a parlare delle parole di Pier Silvio Berlusconi. Il grande capo è stato molto chiaro. L’edizione di Super Simo è certa, quella di Alfonso Signorini è soltanto “probabile”. Esiste infatti una postilla molto importante.

La produzione riceverà il semaforo verde soltanto nel caso in cui il reality dovesse vantare dei Vip comprovati, dal grande seguito, la cui presenza in casa possa attirare davvero il pubblico. Per capirci: Vip che abbiano ancora una rilevanza e non delle meteore.

Proviamo a fare degli esempi, non impensabili ma che di certo non si realizzeranno mai:

Christian De Sica;

Sabrina Ferilli;

Michela Giraud;

Claudio Bisio.

Avere in casa loro vorrebbe dire vantare uno spettacolo nello spettacolo. Considerando l’improbabilità di un cast di enorme livello, tra gli addetti ai lavori serpeggia un bel po’ di scetticismo.

Berlusconi prenderà una decisione soltanto dopo aver letto l’elenco dei papabili proposto dagli autori. Sul settimanale Oggi, però, si cita un nome che sembra presupporre proprio come quest’edizione non sia da fare.

Parliamo di Aida Yespcia, che nel mondo reality non può essere definita altro se non “una minestra riscaldata”. Ha infatti già partecipato a due edizioni de L’Isola dei Famosi e una del GF Vip. La sola sua presenza nell’elenco, per ora fantomatico, rappresenterebbe un punto verso l’esclusione del reality dal palinsesto.

Per ora tutte le energie sono rivolte al grande ritorno della Ventura. Il resto sarà un piacevole extra, se dovesse realizzarsi secondo alcuni canoni, ma non una necessità.