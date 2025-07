Pier Silvio Berlusconi non ha usato mezzi termini: bocciature piene per The Couple e La Talpa, ovvero Blasi e Leotta. Ecco il loro futuro

Pier Silvio Berlusconi è noto per non utilizzare mezzi termini. La rivoluzione in casa Mediaset è qualcosa di cruciale nella sua agenda, come dimostrano gli stop repentini, le dure critiche e i continui aggiornamenti in fatto di conduzioni.

In occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026, ha detto la sua su due programmi che non l’hanno minimamente soddisfatto. Nel mirino sono finite, per quanto indirettamente, Diletta Leotta e Ilary Blasi.

La chiusura de La Talpa e The Couple

Non era necessario che Pier Silvio Berlusconi scendesse concretamente in campo per criticare aspramente La Talpa e The Couple. Le sue azioni erano infatti state molto eloquenti. Il programma condotto da Diletta Leotta, che doveva rappresentare per lei il grande salto in casa Mediaset, è stato chiuso dopo quattro puntate (ne erano previste sei). Il tutto al netto di una media del 12,48% di share.

Ancora più netta la decisione di troncare la messa in onda di The Couple. Nonostante alla guida ci fosse una conduttrice navigata e amatissima come Ilary Blasi, lo show, dal montepremi storico di 1 milione di euro, ha chiuso i battenti senza una reale spiegazione. Il tutto è avvenuto di colpo, dopo aver ottenuto in quattro puntate la stessa media share: 12,54%.

Le critiche di Berlusconi

Come detto, Berlusconi non si è risparmiato e ha detto chiaramente: “Li ho trovati due prodotti brutti e fatti male. Non mi sono piaciuti”. Ha nuovamente ammesso un passo falso, come già accaduto con il Grande Fratello, tutt’altro che fuori dai palinsesti Mediaset e anzi raddoppiato nel formato.

Dopo aver promesso che l’azienda tenterà di non commettere gli stessi errori ancora una volta, è poi tornato sul “luogo del delitto”. Non ancora sazio, ci ha tenuto a precisare: “Ho avuto i brividi, quando ho visto la prima puntata. Avete visto poi com’è andata”.

Il futuro di Diletta Leotta e Ilary Blasi

Sembrava avere grandi aspettative per Diletta Leotta ma, di fatto, con queste parole Berlusconi non ha criticato espressamente la conduttrice. Ha parlato di reality realizzati male, dunque di fase produttiva e di scrittura. È innegabile, però, che si sarebbe probabilmente atteso di più dalla neo arrivata, anche in termini di impatto mediatico e di pubblico trascinato.

Discorso differente per Ilary Blasi, che con The Couple segnava il suo ritorno alla conduzione di uno show dopo il gelo scatenato dal docu-reality offerto a Netflix. Niente da fare, missione fallita e futuro sempre più incerto per lei, alla quale di certo non mancheranno le offerte. Nel frattempo i fan se la godono, in versione registrata, sul palco di Battiti Live.

Parlando di Diletta Leotta, invece, considerando il primo esperimento, sembra difficile pensare che possa trovare spazio nel prossimo futuro. Quattro puntate che sono state un test generale, che per ora la rispedisce nel suo nido d’oro, tra radio, podcast e DAZN.