Palinsesti Amazon Prime 2025-2026, arriva la coppia Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann

Finalmente sono stati svelati i palinsesti di Amazon Prime Video per la stagione 2025/2026. Con un evento tutto romano, la nota piattaforma di contenuti video streaming ha presentato quelle che saranno le grandi novità di quest’anno, con qualche gradito ritorno.

Presenti all’evento anche tante celebrità italiane come Alessia Marcuzzi, che proprio su Prime condurrà un nuovo reality dal titolo The Traitors Italia e, ovviamente, i protagonisti della programmazione Prime come Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann.

Amazon Prime, tanto sport e un’attesa pellicola natalizia tra le nuove proposte

La stagione 2025/2026 di Amazon Prime Video si prevede ricca e variegata, tra novità di peso internazionale, un occhio attento allo sport con la UEFA Champions League e l’arrivo dell’NBA, oltre ad una forte produzione italiana focalizzata su serie e show di intrattenimento.

Questa strategia mista posiziona Prime Video non solo come piattaforma di streaming, ma come un vero e proprio ecosistema dell’intrattenimento, pensato per soddisfare gusti diversi, coinvolgendo appassionati di sport, cinefili e fan della fiction nostrana.

E, come dichiarato da Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia, “Prime Video ridefinisce il concetto stesso di servizio streaming, proponendosi come un’esperienza di visione integrata dove lo spettatore è al centro di un universo di contenuti curato per stimolare, emozionare e sorprendere”.

Prime punta dunque sul rinnovamento costante delle proposte e sulla creazione di un intrattenimento personalizzabile.

Tra le tante novità previste, l’attenzione ovviamente è tutta puntata sui titoli italiani: tra i più interessanti spicca Il Ministero dell’amore che vede protagonista Pif. L’attore interpreta un brillante cronista parlamentare che passa le sue giornate nel caos della politica romana, ignaro che la vera crisi sia ormai imminente.

Ma soprattutto Natale senza Babbo, il nuovo film che vedrà protagonisti proprio Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann in una coppia televisiva davvero inedita. Da sottolineare anche la presenza di Caterina Murino nei panni di una strega di nome Sabrina.

Nel nuovo film di Prime Video vedremo Alessandro Gassmann nei panni di un Babbo Natale nel pieno di una crisi esistenziale che decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, mentre a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno.

Palinsesti Amazon Prime, il ritorno di Gigolò per caso e il nuovo reality con Alessia Marcuzzi

Tra le nuove proposte del palinsesto Amazon Prime 2025/2026 c’è anche Italian Postacards, nuova serie originale diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu, pronta a raccontare le avventure tragicomiche di Mia, una giovane ereditiera di New York che viene mandata, senza carta di credito, a trovare il nonno palermitano.

Pronti a sbarcare nuovamente su Amazon Prime anche i The Jackal, questa volta con Holiday Crush, un irriverente e dissacrante commento della vacanza della vita di alcuni giovani che verranno messi di fronte a varie sfide.

Michela Andreozzi dirige invece Diana Del Bufalo in Ancora più Sexy dove la protagonista Maddalena, a tre anni dal primo incontro con la pornostar Valentina Nappi, rimetterà in discussione tutta la sua vita.

Quattro celebrità “defunte” e sei comici pronti a commemorarle con l’obiettivo di trovare il comico più cattivo: questo il filo conduttore di Roast in Peace e celebri funerali, che promette di far ridere e riflettere con pungente ironia.

E ancora vedremo Matilde Gioli in Non è un paese per single, adattamento dall’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley, e Love Me, Love Me di Stefania S, il romance young adult con Mia Jenkins.

Tra i reality più attesi c’è ovviamente quello condotto da Alessia Marcuzzi, The Traitors Italia, che mixerà atmosfere thriller, misteri e colpi di scena.

Infine tra i graditi ritorni annunciati nel nuovo palinsesto Amazon Prime per la stagione invernale ci sarà anche la seconda edizione di Gigolò per caso con un cast stellare composto tra gli altri da Gianmarco Tognazzi e Sabrina Ferilli, l’inedita coppia padre-figlio Christian De Sica e Pietro Sermonti, ma anche Ambra Angiolini, Frank Matano e molti altri.