Caterina Murino incinta a 47 anni: “Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina”

L'attrice italiana, molto famosa anche in Francia, è in attesa del primo figlio: una gravidanza che sognava da anni e che dopo una lunga lotta è finalmente realtà

Un dono dal cielo. Così Caterina Murino ha definito la sua prima gravidanza: a 47 anni assaporerà finalmente le gioie della maternità. L’attrice italiana, famosa per il ruolo di Bond Girl in Casino Royale e amatissima in Francia, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio.

Già incinta di sette mesi, il parto è previsto per la fine dell’estate. Ma diventare madre non è stato un percorso semplice: “Alla mia età, la natura aveva bisogno di una spinta medica”, ha ammesso senza mezzi termini la diretta interessata.

Caterina Murino incinta grazie alla fecondazione in vitro

Un miracolo dovuto alla scienza quello di Caterina Murino. Otto anni di lotta, punteggiati da due aborti spontanei difficili. Ma se ha aspettato così tanto per diventare mamma è perché “aspettavo soprattutto di incontrare l’uomo giusto, quello della vita”.

E quest’uomo è Édouard Rigaud, il suo compagno dal 2019. Di professione avvocato specializzato in contenziosi commerciali e immobiliari, condivide con l’attrice sarda una quotidianità serena nel loro appartamento parigino a Montmartre. Raramente compaiono insieme ad eventi mondani: sono da sempre molto discreti e riservati.

La Murino non ha esitato a elogiare il suo compagno, definendolo “divertente, generoso e intelligente”. Un futuro papà ideale, senza dubbio. Ed è innegabile che questo solido legame li abbia aiutati a superare gli ostacoli apparsi sulla loro strada verso la genitorialità.

La nascita del bebè tanto atteso è prevista per la fine dell’estate. Una scadenza che cade a ridosso del 48esimo compleanno di Caterina, che festeggerà il 15 settembre. La Murino si sente pronta ad affrontare questa maternità tardiva.

“È vero che ci si stanca più in fretta che a 30 anni. Ma essere una donna matura può anche essere un vantaggio. Nella mia carriera ho vissuto così tante esperienze, ho viaggiato così tanto che non avrò alcuna frustrazione nel muovermi di meno per un po’”, ha dichiarato a Gala.

Tra l’altro, una gravidanza tardiva non significa sempre una gravidanza difficile. La Murino si considera infatti fortunata: “Niente diabete, niente insonnia, sta andando tutto bene”. Pur rimanendo un po’ nervosa per il parto, ha decantato il prezioso aiuto delle ostetriche e sta frequentando corsi pre-parto insieme al compagno.

Caterina Murino ha inoltre confessato di aver già trovato il nome del suo futuro bambino ma di non aver ancora finito la cameretta che lo accoglierà tra pochi mesi: “Non è per niente pronta, è orribile. E abbiamo scelto due nomi italiani – ognuno il nostro – che saranno uniti“.

Caterina Murino al lavoro subito dopo il parto

Caterina Murino ha anticipato anche che non si fermerà dopo il parto, anzi. “A novembre inizio una tournée italiana di quattro mesi con La vedova astuta di Goldoni. Devo assolutamente perdere i chili accumulati in gravidanza per poter entrare nei bustini”.

E per chi si chiede chi si prenderà cura del bambino durante la tournée, l’attrice ha già trovato la soluzione migliore: “Non riesco a immaginare di lasciarlo con una tata. Ma dato che lavoreremo tutte le sere, mia madre sarà lì ad aiutarmi“.

La Murino sta vivendo questa gravidanza con enorme gioia. È un sogno che credeva irraggiungibile, ma che si sta avverando davanti ai suoi occhi.

E tra poche settimane inizierà la sua nuova avventura, lontano dai set cinematografici ma ancora più emozionante e travolgente.