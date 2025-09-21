Caterina Murino mamma a 47 anni: “La gravidanza dopo due aborti, mi chiamano nonna attempata”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Caterina Murino racconta la sua nuova vita da mamma, dopo la nascita di Demetrio Tancredi. Una gravidanza che per l’attrice è arrivata a 47 anni dopo un lungo percorso, a tratti doloroso e difficile, segnato anche da critiche crudeli.

Caterina Murino: la gravidanza, gli aborti e l’arrivo del primo figlio

Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice ha parlato della nascita del suo primo figlio, arrivata a 47 anni e frutto dell’amore per Edouard Rigaud. Il piccolo Demetrio Tancredi ha stravolto l’esistenza di Caterina Murino che ha lottato a lungo per diventare mamma e realizzare questo desiderio. “Volevo chiamarlo Gabriele ma ormai è il nome che si sente ovunque. Edoardo è legato alla mitologia e ha scelto Demetrio”, ha svelato.

Il piccolo è nato il 21 agosto 2025, ma prima di questo momento straordinario, Caterina ha dovuto affrontare il dramma dell’aborto, per ben due volte. “A 39 e a 40 anni – ha spiegato -. Poi sono andata in terapia, la psicologa mi ha dato le chiavi per aiutarmi”. L’attrice ha confidato di aver pensato anche all’adozione: “In Francia hai un primo colloquio dove ti spiegano tutte le questioni legali. Al secondo colloquio mi sono trovata accanto altre 80 coppie, è stata un’esperienza micidiale, per due ore e mezza ti mostrano un video con bambini di tutte le età che dicono: noi cercheremo il nostro padre biologico per tutta la vita. Sono uscita da lì in lacrime. Mi sono detto che non avevo la forza, che non ce l’avrei mai fatta”.

Anche con i ginecologi che l’hanno seguita l’attrice non è stata particolarmente fortunata. “Dopo averne cambiate 14 sono stata fortunata – ha svelato -, ho trovato un medico coi capelli bianchi, gli occhi azzurri, che piangeva con me quando c’era da piangere. Mi seguiva col suo bloc notes e il suo metodo empirico, indossando il camice bianco: bianco come il suo candore. Si chiama Didier Delafontaine”.

Prima di trovare il medico giusto, Caterina Murino ha incontrato spesso durezza e poca umanità in alcuni medici. “Hanno commesso errori, mi hanno bombardata di ormoni per niente. Umanità zero – ha detto -. Una tipa mi ha detto: lei vuole un figlio solo per la sua vanità. La stessa donna che due minuti prima mi aveva detto sei una bella donna. Sinceramente, non so se mi abbia riconosciuta, non me lo sono chiesta. Avevo il volto coperto di lacrime”.

Le critiche a Caterina Murino, mamma a 47 anni

Se il percorso per diventare mamma è stato complicato, Caterina Murino ha poi dovuto subire un’altra prova difficile. L’attrice è stata infatti spesso criticata online per la scelta di fare un figlio a 47 anni, un’età che, a detta di molti, sarebbe troppo alta per mettere al mondo un bambino.

“Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna attempata – ha rivelato l’attrice, che ha replicato alle accuse in modo diretto -. Non ho una ruga in faccia, sono tutta al naturale. Poverine loro che avranno vite tristi e si sentono nonne. Ci sono anche uomini che mi danno dell’egoista. Se avessi 70 anni, ti direi di sì. L’età biologica si è abbassata di molto. Mi sono fatta aiutare in medicina, anche se non voglio dire cosa ho fatto. Ogni donna ha un percorso diverso nel parto”.