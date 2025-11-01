Edouard Rigaud, chi è il compagno di Caterina Murino

IPA Edouard Rigaud e Caterina Murino

Riservato, elegante, lontano da ogni clamore: Edouard Rigaud è l’uomo che da anni accompagna Caterina Murino, attrice sarda dal fascino magnetico e dal talento riconosciuto a livello internazionale. La loro storia – iniziata nel 2016 – è nata sotto il segno della discrezione e così è proseguita fino alla nascita di Demetrio Tancredi, il bambino che hanno fortemente voluto e per il quale hanno lottato malgrado l’età non più favorevole da parte di entrambi.

Chi è Edouard Rigaud

Caterina Murino, nata a Cagliari nel 1973, è ormai una presenza solida del cinema europeo. Dopo l’esordio televisivo nei primi anni Duemila, il grande pubblico l’ha conosciuta grazie a Casino Royale (2006), dove interpretava Solange Dimitrios, la prima Bond girl italiana dell’era Daniel Craig. Da allora la sua carriera si è sviluppata tra cinema d’autore e produzioni internazionali, passando con naturalezza dall’Italia alla Francia, dove oggi vive stabilmente. Negli ultimi anni ha scelto ruoli più maturi e complessi, che riflettono la sua personalità determinata e la volontà di dare voce a personaggi femminili sfaccettati, spesso guidati da ideali e passioni civili.

Accanto a lei, Edouard Rigaud preferisce restare un passo indietro. Francese, avvocato specializzato in diritto commerciale e contenzioso immobiliare, è laureato all’Università di Limoges e alla Birmingham University School of Law. Ha collaborato con importanti studi come Cabinet PHL, Me Carlo Alberto Brusa e SCP Urbino, e da tempo lavora con lo studio IndépendantER Avocat. Nonostante un profilo professionale solido, non ama apparire: il suo nome è emerso solo grazie alle rare parole della sua compagna, che da sempre protegge la loro privacy.

Moro, alto, dallo sguardo intenso, Rigaud condivide con Caterina l’amore per la semplicità, i gatti, la fotografia e i viaggi. Vivono nel quartiere di Montmartre, nel 18° arrondissement di Parigi, in una casa che l’attrice definisce “un rifugio pieno di luce e di calma”. È lì che hanno trascorso anche i lunghi mesi del lockdown, tra “pulizie, cucina e film”, come ha raccontato lei stessa, un periodo che ha cementato il loro rapporto.

L’amore per Caterina Murino

In un’intervista al magazine F, Murino ha parlato del loro incontro con grande tenerezza: “Con Edouard ho voglia di costruire. Ogni volta mi dico: perché non ci siamo incontrati prima? Forse non ci saremmo riconosciuti. E continuo a santificare la sua ex moglie, che lo ha lasciato. Dovrei accendere un cero per lei ogni giorno per il regalo che m’ha fatto”.

Quanto al futuro, l’attrice non nascondeva un desiderio: “I miracoli esistono. Per ora sono la mamma di due gattini“, aveva detto al Corriere della Sera. Nessuna fretta, nessuna formula prestabilita, tanto che ad agosto 2025 è riuscita a coronare il sogno di diventare madre nonostante le grandi difficoltà incontrate nel suo percorso. Il piccolo Demetrio Tancredi è infatti venuto al mondo grazie alla sua caparbietà ma anche a quella del suo medico, che l’ha affiancata fino alla fine. Oggi, insieme alla famiglia di gattini che hanno messo insieme in questi anni, è arrivata una nuova luce a guidare il loro cammino: quella magnifica di una nuova vita che hanno desiderato con tutte le loro forze.