Come ogni sabato, ormai, torna Verissimo. La prima delle due puntate del primo fine settimana di novembre avrà inizio alle ore 16:30. Silvia Toffanin ospiterà quest’oggi numerosi ospiti interessanti, pronti a parlare di sé e dei progetti nei quali sono coinvolti. È il caso ad esempio di Nicoletta Mantovani, ma non solo.

Omaggio a Pavarotti

Silvia Toffanin accoglierà nel proprio studio Nicoletta Mantovani. Come sempre accade durante le sue interviste, il focus sarà la figura immemore di Luciano Pavarotti. Si parlerà infatti di Pavarotti 90. Un tributo doveroso che Mediaset manderà in onda su Canale 5.

Un omaggio previsto per il 5 novembre 2025, nel 90esimo anniversario della nascita del celeberrimo e compianto artista, ormai morto 20 anni fa. Un evento grandioso, che illuminerà l’Arena di Verona, condotto da Michelle Hunziker.

Ecco i tantissimi ospiti previsti sul palco:

Andrea Bocelli;

Andrea Griminelli;

Angela Gheorghiu;

Biagio Antonacci;

Carmen Giannattasio;

Fabio Sartori;

Francesco Meli;

Giulia Mazzola;

Giuliano Sangiorgi;

Giuseppe Infantino;

Hauser;

Il Volo;

Jonathan Tetelman;

José Carreras;

Laura Pausini;

Ligabue;

Lorenzo Licitra;

Luca Carboni;

Mahmood;

Marcelo Álvarez;

Mariam Battistelli;

Plácido Domingo;

Umberto Tozzi;

Vittorio Grigolo;

Yusif Eyvazov.

Gli ospiti di Verissimo

Si prevede un emozionante confronto con l’attrice Caterina Murino che, dopo un lungo percorso, è divenuta madre del piccolo Demetrio Tancredi. L’interprete è riuscita a divenire madre a 47 anni. Una gioia immensa, annunciata sui social.

“Ilithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano la nascita del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino”, ha scritto Caterina Murino sui social, riferendosi agli amati quattro gatti di famiglia. Il piccolo di casa non è venuto al mondo a ottobre, anzi. La nascita è avvenuta il 21 agosto scorso ma in questi mesi Murino ha preferito il riserbo in merito.

Insieme al compagno Edouard Rigaud, ha voluto vivere questi primi mesi nella totale privacy. Un percorso a tratti molto complesso, che l’ha infine premiata: “Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura. Non si decide sempre quando è il momento giusto per diventare madre. (…) Abbiamo combattuto per otto anni per arrivare fin qui. Ho avuto due aborti spontanei, molto difficili. Questa gravidanza è soprattutto un piccolo miracolo”.

Spazio poi per un po’ di intrighi amorosi legati a Temptation Island. A Verissimo è stata ospitata di recente Lucia Ilardo, uscita sola dal programma condotto da Filippo Bisciglia. Di lei si è detto di tutto e lei, a sua volta, ha parlato molto di Rosario Guglielmi. Questi, suo ex storico, ha accettato di farsi intervistare per poter dare ora la sua versione.

Silvia Toffanin ospiterà poi Karina Cascella, che parlerà della sua vita complessa. Spazio poi alla coppia composta da Alex Belli e Delia Duran, così come all’attrice di Forbidden Fruit, Eda Ece, interprete di Yildiz.

