Caterina Murino ha annunciato la nascita del figlio Demetrio Tancredi, avuto con il compagno Édouard Rigaud: fiocco azzurro in casa Murino-Rigaud. A luglio l’attrice aveva svelato la dolce attesa, raccontando del percorso difficile degli ultimi anni: dopo due aborti spontanei, ha chiesto “aiuto” alla medicina. E ora può stringere il suo bambino a sé: mamma e papà sono “pazzi di gioia”, come scritto nella didascalia su Instagram.

L’annuncio era arrivato a luglio al settimanale Gala, a cui aveva affidato la notizia più bella: la sua prima gravidanza a 47 anni, dopo il percorso di fecondazione. Caterina Murino aveva già confermato di aspettare un maschietto, e nella giornata del 4 settembre 2025, su Instagram, ha condiviso uno scatto: “Llithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano la nascita del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino il 21/08/2025 alle 18:17. La loro mamma e il loro papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni”.

Il bambino porta il doppio cognome, quello del papà e della mamma, ed è nato il 21 agosto. Il 15 settembre, Caterina Murino compie 48 anni: da tempo è legata a Édouard Rigaud, avvocato francese, con cui vive a Parigi, precisamente a Montmartre. Dopo il parto, la Murino non si ferma: a novembre infatti inizia una tournée italiana di quattro mesi con La vedova astuta di Goldoni. “Devo assolutamente perdere i chili accumulati in gravidanza per poter entrare nei bustini”. E porterà con sé il piccolo: “Non riesco a immaginare di lasciarlo con una tata. Ma dato che lavoreremo tutte le sere, mia madre sarà lì ad aiutarmi”.

Le difficoltà

“Non sempre si decide quando arriva il momento giusto per diventare madre”. Il bimbo è un vero e proprio miracolo per la Murino, che ha sofferto molto per due aborti spontanei: ha anche intrapreso il percorso di fecondazione in vitro. Al suo fianco c’è sempre stato il compagno, che l’ha supportata in ogni passo. “Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura”. A Gala, aveva anche parlato dell’andamento della gravidanza, piuttosto tranquilla.

“È vero che ci si stanca più in fretta che a 30 anni. Ma essere una donna matura può anche essere un vantaggio. Nella mia carriera ho vissuto così tante esperienze, ho viaggiato così tanto che non avrò alcuna frustrazione nel muovermi di meno per un po’. (…) Non ho avuto alcun disagio, né diabete, né insonnia. Sento di vivere un momento magico. Presto diventerò mamma e credo che oggi abbiamo tutti una grande responsabilità: crescere esseri umani consapevoli”.

Caterina Murino è impegnata con il compagno Rigaud sin dal 2016, dopo il divorzio di lui: la coppia vive il loro amore lontana dalle luci dei riflettori, fatta eccezione per qualche red carpet. Nel 2018, l’attrice aveva detto di voler realizzare qualcosa di bello insieme a lui: “Con Édouard ho voglia di costruire. Ogni volta mi dico: ma perché non ci siamo incontrati prima? Alla fine la risposta è che forse dieci anni fa non ci saremmo riconosciuti”.