La Volta Buona, pagelle 26 novembre: lo scoop di Caterina Murino sulla Balivo (8), la dedica all’iconica Ornella Vanoni (9)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Torna l’appuntamento con La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 capitanato da Caterina Balivo che, dal lunedì al venerdì, tiene compagnia ai telespettatori con tanti ospiti e tanti temi. Dopo la puntata del 25 novembre, dove ha trovato spazio ancora il ricordo di Ornella Vanoni e la consueta finestra su Ballando con le Stelle, nella puntata del 26 novembre si parla nuovamente di diete, soprattutto in vista delle festività natalizie, ma non mancano nuovamente il racconto della straordinaria Vanoni e gli scoop di Biavardi.

In studio, a commentare insieme alla conduttrice, c’è lo specialista di alimentazione, ormai presenza fissa del programma, il dott. Giorgio Calabrese, in compagnia di Sophie Codegoni, Beppe Convertini, Mary Segneri e Anna Moroni. Con loro anche Maria Teresa Ruta e alcuni ospiti per testimoniare della propria perdita di peso. Tra clip video e notizie dell’ultimo minuto, il pomeriggio di Rai1 si conferma come uno dei più apprezzati del palinsesto televisivo.

Adriana e Giuseppe, body positivity e testimonianze di rinascita (7)

Si parte subito con l’argomento del giorno, ovvero le diete, con una divertentissima clip che mostra il prof. Giorgio Calabrese a cena da Anna Moroni, pronto a pizzicarla sul piatto che la cuoca sta preparando, ovvero una guduriosa cacio e pepe. Ovviamente non può mancare lo scontro tra loro, con il prof. che insiste sulla necessità di preparare piatti salutisti mentre Anna Moroni non ne vuole proprio sapere e, all’ennesimo richiamo del dietologo, esclama un po’ scocciata: “Oh, chi vuole se la mangia!” e chiama a sè il marito Tonino per condividerla con lui.

Per parlare di diete e di come si può accettare il proprio corpo arriva un’influencer, ovvero Adriana Tedeschi, che parla di un bellissimo concetto, ovvero l’accettazione di se stessi. La giovane è diventata un simbolo della body positivity e non manca di condividere con i suoi followers le sue conquiste personali.

In studio anche un’altra testimonianza, quella di Giuseppe detto Tony, un altro testimone di una perdita di peso importante. Dopo aver perso un amico obeso per un attacco di cuore, Tony ha iniziato ad avere paura per la propria vita e ha deciso di sottoporsi ad un intervento per la perdita di peso, riuscendo a perdere ben 117 kg.

Antonella Ferrari, la polemica sulle punture per dimagrire e il racconto della malattia (7)

Antonella Ferrari, ospite di Caterina Balivo, racconta che da giugno si sottopone a delle punture a base di semaglutide per perdere peso, prescritte dal suo medico, ma racconta di non aver perso neanche un grammo. Il motivo per il quale le sono state prescritte però non è la perdita di peso, bensì la cura del diabete, patologia di cui ha scoperto di essere affetta, oltre alla sclerosi multipla, di cui soffre da tempo e della quale aveva già ampiamente parlato.

“Quando mi hanno prescritto queste punture per perdere peso, ero felicissima” ha raccontato l’attrice, ma poi si è sentita molto delusa dall’assenza di risultato, almeno a livello di peso. L’attrice lotta da tempo contro la sclerosi e, in un’intervista, ha dichiarato: “La sclerosi multipla l’ho accettata. Ci ho fatto pace. Ma l’impossibilità di diventare mamma è una ferita ancora aperta. Sono grata per quello che ho vissuto, ma non riesco a farmelo bastare. Io, sinceramente, mi sento una donna a metà”.

La storia di Gloria, la giovane che ha perso 60 kg con la sola dieta (9)

La testimonianza di Gloria, una giovane che ha perso 60 kg, da 110 kg iniziali, riporta l’attenzione sul tema del peso e del rapporto con il cibo. Il discorso della ragazza è molto potente perché parla di obesità, dei problemi che la sua condizione le ha portato, con valori del sangue completamente sballati. Gloria racconta di provenire da una famiglia dove si è sempre combattuto contro il peso e di aver sempre ignorato la sua condizione fino a quando, a 28 anni, i medici l’hanno messa di fronte alla realtà: “Adesso non vedo più il cibo come un nemico perché quando sei a dieta vedi il cibo come un ostacolo tra te e la persona che vuoi diventare, ora invece il cibo è mio amico” dice saggiamente Gloria.

Il suo, come la ragazza racconta, è stato un percorso difficile che ha abbracciato tanto l’aspetto fisico quanto quello psicologico, con un cambio vero e proprio di percezione del cibo.

Ornella Vanoni, i momenti che l’hanno resa immortale e la dedica della nipote Camilla (9)

Anche nella puntata del 26 novembre non può mancare un ricordo in onore di Ornella Vanoni, la cantante scomparsa da pochi giorni: a La Volta Buona Caterina Balivo mostra al pubblico una clip divertentissima che mostra i momenti più iconici ed esilaranti della grande artista, da sempre non solo una grande voce, ma anche una donna piena di ironia.

Dai duetti con Virginia Raffaele agli sketch a Sanremo o quelli con Fabio Fazio e Luciana Litizzetto: sullo schermo scorrono le battute irresistibili di Ornella Vanoni. Andrea Biavardi, direttore di Oggi, ha anche dedicato una copertina del giornale proprio alla Vanoni con due servizi che raccontano la vita di Ornella, dalla carriera e dai suoi più grandi successi, fino al grande amore con Gino Paoli.

Tra gli aneddoti più particolari, quello che riguarda Paola, la moglie di Gino Paoli, la quale avrebbe dichiarato “Adesso sarà un problema dirlo a Gino” una volta saputa della morte della Vanoni. La Balivo manda in onda anche il discorso meraviglioso fatto durante i funerali dalla nipote Camilla che, dopo alcune parole di amore nei confronti della nonna scomparsa, ha intonato emozionata alcune note del brano Senza Fine.

Caterina Murino, lo scoop su Caterina Balivo: “Abbiamo fatto un film insieme” (8)

Super ospite della giornata è Caterina Murino, attrice tra le più talentuose del panorama cinematografico italiano, che ha esordito come concorrente a Miss Italia fino ad arrivare a film internazionali come Casino Royal, dove ha interpretato la bond girl al fianco di Daniel Craig del quale dice ironicamente: “Sì, lo ammetto, è proprio bello”.

La Murino è stata anche madrina del Festival di Venezia e tra tv e cinema, sono tanti i successi raccolti negli anni da questa raffinata interprete. Ma l’attrice ha anche uno scoop da rivelare, ovvero che circa 20 anni fa lei e Caterina Balivo hanno fatto un film insieme che però non è mai uscito: “L’unico film della mia vita che non è arrivato nelle sale” esclama l’attrice e la Balivo scherzando le dice “Perché c’ero io!”.

Il discorso cade poi su Tancredi, il figlio di 3 mesi della Murino che attualmente è impegnata a teatro con un nuovo lavoro. “Mio figlio è un angelo sceso dal paradiso, in tutti i sensi” racconta la Murino con gli occhi che le brillano. A sorprendere è la grande ironia dell’attrice che a breve interpreterà una Befana cattiva nel film Natale senza Babbo, insieme ad Alessandro Gassman.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!