La Volta Buona, le pagelle del 28 novembre: Rosanna Fratello inespugnabile (8), la gaffe di Caterina Balivo (4)

Puntuale come ogni pomeriggio, torna su Rai 1 un nuovo appuntamento con La Volta Buona. In questo venerdì di fine novembre, Caterina Balivo parla con i suoi ospiti dei segreti per l’eterna giovinezza, dedica un dolce e lungo ricordo a Ornella Vanoni e accoglie in studio due giovani promesse del cinema italiano.

Non mancano i momenti di succoso gossip e quelli, più emozionanti, dedicati alla grande musica. Una puntata avvincente e frizzante come sempre, seppur con i tempi ristretti. La fine arriva un po’ prima del solito, perché più tardi torna uno degli show più amati, da grandi e piccini: il mitico Zecchino d’Oro.

Guendalina e l’esempio di mamma Gloria Guida. Voto: 7

Gloria Guida, l’attrice simbolo della commedia sexy all’italiana, compie 70 anni – e ne dimostra almeno venti di meno. Come fa? A raccontarlo in studio è Guendalina, nata dalla relazione tra l’attrice e il cantante Jhonny Dorelli. Figlia d’arte, anche Guendalina è oggi mamma di una ragazzina di 14 anni. E nel suo ruolo di madre ha scelto di non seguire l’esempio della madre.

“Mia madre ha lasciato la carriera per dedicarsi a me. – racconta – Io non farei mai una cosa del genere per mia figlia, non sacrificherei mai la mia carriera”. Guendalina è figlia di una generazione diversa, che sa che per essere mamma non è necessario smettere di essere donna, anche professionista se si vuole. “Si può fare tutto. Essere presente con la propria famiglia e continuare a lavorare con soddisfazione”. Un messaggio scontato quello di Guendalina? Sarà, ma ripeterlo non fa mai male.

Andrea Roncato, saggia ironia. Voto: 9

L’ospite preferito di questo nuovo appuntamento con La Volta Buona è senza dubbio Andrea Roncato. L’attore oggi 78enne si scaglia senza paura contro la chirurgia plastica e la volontà di apparire giovani ad ogni costo. “Non ho paura di invecchiare, – afferma – l’unica cosa di cui aver paura è restare senza amore”. Un amore molteplice, “quello di mia moglie, dei miei amici e anche dei miei animali”. Ai suoi coetanei ricorda che “la vita non finisce quando si va in pensione, semplicemente ne comincia una nuova”.

“Non bisogna smettere di amare la vita – è il suo monito – altrimenti la vita smette di amare te. I sogni e i progetti della gioventù non vanno messi da parte, li si può riprendere anche una volta pensionati”. E tutta questa saggezza si accompagna a un’irresistibile ironia. Roncato prende amabilmente in giro le colleghe in studio, punzecchia Alessia Merz, smorza la tensione tra Rosanna Fratello e la conduttrice. Per fortuna che c’è lui, che si merita un notevole 9.

Alessia Merz, c’è ma non si sente. Voto: 5

Senza infamia né lode la partecipazione di Alessia Merz. L’ex letterina oggi ritiratasi al ruolo di sporadica ospite e saltuaria opinionista, è radiosa nel vestito amaranto, ma i suoi commenti non sono affatto incisivi. Prova a introdursi nella discussione, le viene persino dedicato un siparietto video, ma resta una presenza poco rilevante sul divanetto de La Volta Buona di quest’oggi.

Bungaro, il dolce ricordo di Ornella Vanoni. Voto: 7

Il cantante Bungaro arriva in studio per proseguire l’omaggio ad Ornella Vanoni. “La voglio ricordare con gioia, – esordisce l’artista che con Vanoni duettò nel Sanremo 2018 – perché credo sia questa la parola giusta per lei”. Di Ornella, l’amico e collega ricorda “l’ironia, l’intelligenza, l’eleganza. La sua capacità di provocare, ma sempre in senso buono”.

Non nasconde neppure che, tra lui e l’artista recentemente scomparsa, non è mancato qualche litigio, ma solo per diventare ancora più amici, sul palco e fuori. “Quante telefonate, Natali assieme, divertimenti” con colei che Bulgaro definisce “una Dea, una belva da palcoscenico, forte di una potente fragilità e di un’immensa consapevolezza”.

Rosanna Fratello permalosetta. Voto: 8

Anche a Rosanna Fratello viene chiesto un ricordo di Ornella Vanoni, con cui per anni lavorò alla stessa casa discografica. La cantante di Sono una donna (non una santa…) elogia l’amica: “Abbiamo vissuto così tante cose assieme. L’ammiravo profondamente. Anche quando, da ragazzina, mio padre faceva il tifo per Iva Zanicchi, io sono sempre stata del partito di Ornella Vanoni”.

E la cantante non è intenzionata a dire di più, ben ferma nella sua volontà di non alimentare pettegolezzi e maliziosi retroscena. Così, tronca sul nascere la discussione riguardo L’appuntamento, bravo che fu inizialmente proposto a Fratello per poi essere assegnato a Vanoni (e diventare uno dei suoi capolavori). “Io i retroscena non li racconto. – taglia corto – Non c’è nulla da dire”.

Si indispettisce anche per il ritmo troppo concitato della discussione televisiva. “Mi hai tolto la parola” accusa la conduttrice. Poi si ricorda che deve ancora presentare il suo nuovo pezzo e torna gentile: “Mi avete portato fortuna, non vedo l’ora di farvi sentire la nuova canzone”. Fa la finta buona, ma ci piace questo spirito cattivello: 8 solo per quello.

Caterina Balivo simpaticamente capricciosa. Voto: 4

Oggi la padrona di casa de La Volta Buona era particolarmente frizzante, forse anche per via dei tempi più stretti. Con indosso un delizioso abitino in maglia che preannuncia l’arrivo della stagione natalizia, si lascia andare a qualche capriccio con la regia. Chiede che le venga messa la sua canzone preferita e, quando la musica non arriva, scherza mettendo il broncio e minacciando “finché non parte da qui non mi muovo”.

Qualche momento di leggera tensione arriva di fronte ai borbottii di Rosanna Fratello, scontenta dei pettegolezzi su una presunta rivalità con Ornella Vanoni. Caterina Balivo non si accorge del malcontento della sua ospite, ma è subito pronta a smorzare la tensione con una battuta audace e un grande sorriso. Non possiamo promuoverla però, perché ammette di essere grande fan di Pio e Amedeo, e questo è imperdonabile.

Ludovica Martino, star con i piedi per terra. Voto: 8

Ospite de La Volta Buona del 28 novembre è Ludovica Martino, tra le più giovani e promettenti stelle del panorama televisivo italiano. Il successo le sorride, ma lei resta con i piedi ben piantanti per terra. Racconta di aver preso la laurea e di tenere aperto un Piano B. È famosa e scelta da registi del calibro di Carlo Verdone, ma resta umile e sincera per questo si guadagna un voto tra i più alti di oggi.