Caterina Murino, madrina del Festival di Venezia: chi è il suo compagno

Talentuosa, bellissima e felicemente impegnata. Caterina Murino, madrina del Festival di Venezia 2023, è da tempo legata ad una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo: Edouard Riguad. Un amore sbocciato nel 2016, grazie ad una cena con alcuni amici in comune, e vissuto sempre nel massimo riserbo, lontano da gossip e malelingue. Nelle rare uscite di coppia sul red carpet i due si sono sempre mostrati molto complici e affiatati, nonostante provengano da due mondi molto diversi.

Chi è Edouard Riguad, il compagno di Caterina Murino

Strass e paillettes? No, grazie! Edouard Rigaud, a differenza di Caterina Murino, non ha nulla a che fare con il cinema. 46 anni, è un avvocato francese che si destreggia quotidianamente tra scartoffie e tribunali. Laureato all’Università di Limoges e alla Birmingham University School of Law, ha lavorato per Cabinet PHL, Carlo Alberto Brusa e SCP Urbino. Si è poi specializzato in diritto commerciale e diritto immobiliare e dal 2019 collabora con lo studio legale ER Avocat.

Anche se lontano dallo showbiz, Rigaud ha calcato diverse volte il red carpet accanto a Caterina Murino. Insieme hanno preso parte ad una serata organizzata da Bus Palladium e ad una cena di gala dell’associazione AEM-A Future for the Children of the World, organizzata a sostegno dei bambini del Rwanda. Più recentemente la Murino e il suo compagno hanno presenziato al 50° anniversario della Fondazione Claude Pompidou all’Hotel Marcel Dassault. Una coppia glamour ma discreta e soprattutto solida.

Caterina Murino ed Edouard Rigaud stanno insieme dal 2016 – si sono conosciuti ad una cena con amici in comune e per entrambi è stato un colpo di fulmine – e vivono in Francia, dove l’attrice italiana si è trasferita anni fa. Più precisamente la coppia convive nel noto quartiere di Montmartre, nel 18° arrondissement di Parigi. Prima di conoscere Edouard, la Murino ha amato il giocatore di rugby francese Pierre Rabadan. In un’intervista Caterina ha definito il suo attuale compagno “divertente, generoso, intelligente”.

Al momento la coppia non è ancora sposata e non ha figli. In un’intervista al settimanale F, Caterina Murino non ha però nascosto la voglia di mettere su famiglia: “Con Edouard ho voglia di costruire. Ogni volta mi dico: ma perché non ci siamo incontrati prima? Alla fine la risposta è che forse dieci anni fa non ci saremmo riconosciuti. E continuo a santificare la sua ex moglie, che lo ha lasciato. Dovrei accendere un cero per lei ogni giorno per il regalo che m’ha fatto”.

Piccola curiosità: Edouard Rigaud non parla neppure una parola di italiano. “Proprio non gli entra in testa. Secondo me capisce tutto ma fa finta di no”, ha raccontato Caterina Murino al magazine Io Donna. E poi ancora: “Edouard mi ha fatto prendere due gattini, Illitia e suo figlio Hercule. Da allora mi sono avvicinata al mondo degli animali, che era lontanissimo da me”.

Perché Caterina Murino vive in Francia

Caterina Murino vive ormai a Parigi da ben venti anni. Una scelta arrivata per caso: “Mi hanno chiamato per un film nel 2004, L’enquête corse (Il bandito corso), con Jean Reno e Christian Clavier. Non sapevo il francese, l’ho imparato in quattro mesi. Durante le riprese mi hanno chiamato per un secondo film. E quando ho iniziato a girare il terzo è uscito il primo, chein Francia è stato un enorme successo: ancora oggi quando va in tv raggiunge 8-10 milioni di spettatori”.

“È capitato. Se avessi dovuto scegliere, avrei scelto Londra, perché parlavo meglio l’inglese. Londra è arrivata poi, con Casino Royale. Ho iniziato a lavorare più in Francia e sono rimasta”, ha aggiunto la Murino che, prima di affermarsi come attrice, ha avuto una breve esperienza televisiva. Nel 1999 è stata infatti Letterina di Passaparola, game show cult di Gerry Scotti, accanto a Elisa Triani e Giulia Montanarini.