I segreti dell’Hotel Excelsior a Venezia, dove arrivano le star della Mostra del Cinema

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock | Ph. Dietmar Rauscher L'Hotel Excelsior di Venezia

È uno degli edifici più iconici di Venezia, affacciato sulle acque della Laguna con la sua eleganza senza tempo: lo storico Hotel Excelsior ha visto passare tantissimi nomi famosi ed è strettamente legato alla Mostra del Cinema, uno dei più importanti festival cinematografici al mondo, che proprio tra le sue sale lussuose ha fatto il suo esordio. E ancora oggi accoglie le star italiane e internazionali che giungono al Lido per questa prestigiosa manifestazione. Andiamo alla scoperta della sua storia e dei suoi segreti più affascinanti.

L’Hotel Excelsior, un gioiello a Venezia

Siamo a Venezia, una delle città più romantiche al mondo, meta di tantissimi turisti incantati dal suo incredibile patrimonio artistico e architettonico. Lungo il suo Lido (dove si trova la splendida spiaggia veneziana), sorge l’Hotel Excelsior: è un edificio elegante e maestoso, che si specchia sulle acque della Laguna. Decisamente diverso da come doveva apparire all’epoca della sua costruzione, mantiene comunque un aspetto suggestivo, con il suo stile eclettico e i dettagli moreschi che richiamano il passato. La posizione, inoltre, è delle migliori. Si trova a pochi minuti di distanza da Piazza San Marco, ovvero da quello che è il punto nevralgico della città.

La storia dell’Hotel Excelsior

Quando nacque l’Hotel Excelsior? Le sue origini risalgono al 1907, quando l’albergo venne costruito per conto della Compagnia Italiana Grandi Alberghi – la quale, a sua volta, venne fondata proprio in quello stesso periodo. L’edificio fu il primo risultato della società, e in pochi anni fu chiaro l’enorme successo di questa scelta: il palazzo, inaugurato nel 1908 con una cerimonia sfarzosa che accolse oltre 30mila invitati, divenne ben presto uno dei principali punti di riferimento di Venezia e contribuì a rendere la sua spiaggia una delle più glamour del nord Italia.

Ma non solo: l’Hotel Excelsior venne eletto a polo culturale, grazie anche alla realizzazione del Salone dei Congressi (uno dei primi mai realizzati all’interno di un albergo di lusso). Nel 1914 ospitò per la prima volta l’esposizione degli artisti veneti esclusi dalla Biennale, legando così il suo nome ad uno degli eventi artistici più famosi a livello internazionale. Maggiore notorietà assunse, qualche anno dopo, con l’apertura della sede estiva del Casinò di Venezia. Ma quello per cui maggiormente l’hotel è conosciuto è il suo stretto legame con la Mostra del Cinema.

Il legame con la Mostra del Cinema di Venezia

Nell’agosto 1932, nacque una nuova manifestazione cinematografica: sebbene il primo anno non si trattasse di una rassegna competitiva ma solamente di una presentazione di pellicole esordienti, giunsero grandi registi da tutto il mondo per partecipare all’evento. L’organizzazione scelse, per ospitare la prima Mostra del Cinema di Venezia, quello che all’epoca era già il suo simbolo più rappresentativo: l’Hotel Excelsior. Qui, anno dopo anno, la kermesse continuò a crescere sino a diventare una delle più importanti a livello internazionale.

E nel 1937, quando si spostò presso il nuovo Palazzo del Cinema appena inaugurato, aveva ormai intessuto un legame indissolubile con l’albergo. Ancora oggi, nonostante siano passati tantissimi anni, tutti gli ospiti e i partecipanti alla Mostra – dalla madrina alla giuria, dagli attori ai registi, sino agli invitati sul red carpet – sbarcano alla Darsena dell’Hotel Excelsior, dopo aver attraversato la Laguna a bordo dei caratteristici motoscafi di legno che riluce sotto i raggi del sole. Sul finire dell’estate, dunque, lo splendido albergo si trova a vivere momenti di fermento nel prepararsi alla grande manifestazione.

Gli ospiti famosi

Naturalmente, è impossibile fornire un vero e proprio elenco delle tante personalità che si sono susseguite all’ingresso dell’Hotel Excelsior, che nel corso di oltre un secolo di vita ha ospitato migliaia di star internazionali. Da Greta Garbo a Errol Flynn, da Clark Gable a Madonna, da George Clooney a Brad Pitt, per poi passare ad una lunga sfilza di celebrità che nulla hanno a che vedere con il mondo del cinema, come Barbara Hutton, Edoardo VIII del Regno Unito e Winston Churchill: questi sono solo alcuni degli innumerevoli nomi famosi che l’albergo ha accolto tra le sue sale magnifiche.

I suoi interni di lusso

E a proposito di sale: chi non ha mai sognato di dare una sbirciata oltre quelle sontuose porte d’ingresso e quelle grandi finestre affacciate sulla Laguna? All’interno, l’hotel è elegante e di gran lusso, proprio come ci aspetteremmo. Le dimensioni sono maestose: il palazzo ospita ben 196 camere, tutte curate sin nei minimi dettagli e arredate con gusto raffinato. Ve ne sono 78 distribuite tra i primi tre piani, mentre le restanti 120 stanze costituiscono il quarto, il quinto e il sesto piano. L’ultimo è riservato al personale, ospitando altri 54 appartamenti.

Senza dubbio, la stanza più famosa dell’Hotel Excelsior è la splendida Sala degli Stucchi: realizzata nel 1914, è un perfetto esempio dello stile Luigi XVI, con decorazioni meravigliose e lampadari in vetro di Murano. Solitamente è chiusa al pubblico, ad eccezione dei periodi in cui si svolgono i grandi eventi o in occasione di qualche matrimonio. Ma tutti l’abbiamo sicuramente vista: vi sono state girate scene indimenticabili del film C’era una volta in America, diretto da Sergio Leone. E qualche anno fa, un magnate volle ricreare proprio quella scena, prontamente accontentato.

L’hotel ospita poi un ristorante d’eccellenza, che offre una vista meravigliosa sulla Laguna, e alcuni bar dove poter consumare un drink o un pasto veloce, anche con un divertente accompagnamento musicale. E naturalmente c’è un delizioso giardino privato, la Corte Moresca dotata di una bellissima fontana, su cui si affacciano le camere interne (quelle che non godono del panorama dell’Adriatico). Un’ampia piscina con zona relax è l’ideale per le giornate estive, a due passi dalla spiaggia privata. Quest’ultima è un vero gioiello: è qui, tra le onde del mare, che la madrina della Mostra del Cinema ogni anno si tuffa, come da tradizione.

Questo angolo di sabbia dorata ospita delle suggestive capanne bianche allineate sino a perdita d’occhio, dove potersi riparare dal sole cocente e godersi un po’ di riposo. Ciascuna di esse è fornita di un lettino con materasso, due sedie a sdraio, un tavolo e quattro sedie pieghevoli, per offrire ogni confort ai villeggianti. Disposte a due passi dall’acqua, sono senza dubbio ciò che più salta all’occhio di chi approda al Lido. E se ne può approfittare anche senza bisogno di alloggiare all’Hotel Excelsior, dal momento che se ne può affittare una durante tutta la stagione estiva.