Venezia 80: Cailee Spaeny, chi è l’attrice che interpreta Priscilla Presley

Sofia Coppola, regista premio Oscar per la miglior sceneggiatura con Lost in Translation, e figlia del celebre Francis Ford Coppola, è tornata con una nuova storia per il grande schermo, Priscilla. Una pellicola che ha fatto discutere fin da subito, considerando il contrasto con gli attuali detentori dei diritti delle canzoni di Elvis Presley.

Respinta la domanda per utilizzare i suoi brani nel film, che ne è quindi totalmente privo. Al centro della scena c’è Cailee Spaeny, nei panni di Priscilla, affiancata da Jacob Elordi che, a distanza di un anno da Austin Butler, si propone come Elvis.

Chi è Cailee Spaeny

Fare il nome di Cailee Spaeny potrebbe non significare molto per alcuni, ma tempo al tempo. È facile capire come tutto ciò cambierà radicalmente nel corso dei prossimi anni, dal momento che la giovane attrice sta facendo sempre più parlare di sé.

Nata a Springfield, nel Missouri, nel 1998, vanta svariati ruoli tanto sul grande quanto sul piccolo schermo. Ha già avuto modo di far parlare di sé, conquistando la sua grande chance al cinema nel 2018, che è stato un anno fantastico per lei sotto l’aspetto lavorativo. Il titolo in questione era Pacific Rim – La Rivolta, seguito da 7 sconosciuti a El Royale, Vice – L’uomo nell’ombra e Una giusta causa. Film dall’eco importante, che l’hanno vista affiancare volti celebri di Hollywood, dove ormai vive da tempo e che non intende lasciare.

E in televisione? Il progetto più importante è stato probabilmente Omicidio a Easttown, al fianco di Kate Winslet, considerando il successo di pubblico e critica ottenuto dallo show HBO. Ne ha fatta di strada da Springfield, dove ha trascorso gran parte del proprio tempo, durante l’adolescenza, nel gruppo teatrale locale, prendendo parte a numerosi spettacoli, tra cui Il Mago di Oz, che l’ha vista ovviamente nel ruolo di Dorothy.

Nel 2022 Sofia Coppola ha visto qualcosa di speciale nelle sue audizioni, riuscendo a immaginarla calata nei panni di Priscilla Presley alla perfezione. Le riprese hanno avuto inizio il 12 settembre 2022, portando avanti l’adattamento delle memorie della vedova del celebre Re del Rock.

Un successo già scritto

Tenete gli occhi ben puntati su Cailee Spaeny, alle prese con il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove Priscilla è stato presentato. Per la distribuzione nelle sale, e dunque l’opinione del pubblico, occorrerà attendere ancora alcuni mesi invece.

Nel frattempo, però, in tanti si sono già infatuati di lei nell’atmosfera della laguna. Non sbagliava di certo Variety, che nel 2018 l’aveva inserita nella classifica dei 10 attori da tenere d’occhio. Il commento in merito di sua madre? “Niente male per una ragazzina di Springfield”.

Si può dire che lei sia stata la sua prima ammiratrice, avendola sostenuta fin dagli albori della sua passione per la recitazione. Credendo in questo sogno, l’ha aiutata ad abbandonare casa, così da spiccare il volo. Ed eccola dinanzi alla grande chance della sua giovane carriera.

Anni fa prometteva di voler restare a tutti i costi con i piedi per terra, mentre alcuni tentavano di aumentare la pressione paragonandola, per aspetto, addirittura ad Audrey Hepburn. Sarà il tempo a parlare per lei, e forse non ci sarà da attendere ancora molto.