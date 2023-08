Priscilla Presley: la vera storia della moglie del Re del rock

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Priscilla Presley

È alta l’attenzione attorno a Priscilla, l’attesissimo film scritto e diretto da Sofia Coppola e in arrivo nelle sale entro la fine del 2023. La curiosità non riguarda solo l’operato della regista premio Oscar, ma anche e soprattutto la narrazione che scandaglia e che indaga la vita della donna che ha vissuto al fianco del Re del rock.

Stiamo parlando di Priscilla Ann Wagner Beaulieu, attrice e imprenditrice di successo conosciuta ai più per il matrimonio con l’indimenticabile Elvis Presley. Sulla sua vita, e su quell’amore finito sulle copertine di tutto il mondo, si è posata negli anni l’attenzione di appassionati, scrittori e registi, tra cui Sofia Coppola, appunto.

In attesa del biopic, che è un adattamento cinematografico delle memorie del 1985, Elvis and Me, scritte dalla stessa Priscilla e da Sandra Harmon, ripercorriamo insieme la storia della donna che ha sposato una leggenda.

Chi è Priscilla Presley

Priscilla Ann Wagner Beaulieu, coniugata Presley, nasce a New York il 24 maggio del 1945. È un’attrice e un’imprenditrice di successo, ma è conosciuta soprattutto per essere stata la protagonista di una delle storie d’amore più emozionanti e chiacchierate di sempre, quella con Elvis.

Americana di origine, tedesca di adozione: Priscilla perde suo padre quando ha soli sei mesi di vita e si trasferisce in Germania dopo che sua madre sposa Paul Beaulieu, un ufficiale United States Air Force. Cresce quindi a Wiesbaden, circondata dall’affetto della mamma e del papà adottivo. Non sa, però, che in quella città farà un incontro che cambierà per sempre la sua vita.

È il 1959 e a Wiesbaden arriva Elvis Aaron Presley, un cantante e attore statunitense arruolato al servizio militare come carrista in Germania. È già famoso, Elvis, eppure si adatta a quel nuovo stile di vita che lo tiene lontano dai riflettori per due anni. Priscilla, come tutte le adolescenti della sua età, è una sua fan e ha un sogno: quello di poter incontrare il futuro Re del rock.

Si reca all’Eagles Club, dove spera di incontrarlo. Sa che quello è il ritrovo di tutti i soldati americani. Qui conosce Currie Grant, aviatore dell’esercito e amico di Elvis, che sceglie di realizzare il desiderio dell’adolescente: organizzerà un incontro con lui. Detto, fatto: Priscilla, col consenso dei genitori, viene accompagnata a casa di Elvis. L’accordo è quello di non lasciare i due da soli: dieci anni di differenza sono davvero tanti.

Elvis e Priscilla: il primo incontro

Priscilla ha 14 anni quando incontra per la prima il Re del rock, lui ne ha già 24, ma la differenza di età non può nulla contro ciò che provano l’uno per l’altra. I due, in quella casa, restano per ore. A chiacchierare, a raccontarsi e a conoscersi. Elvis vuole rivederla, ma deve scontrarsi con la volontà dei genitori della ragazza che è tutt’altro che favorevole a quella frequentazione.

Eppure quel ragazzo di 24 anni, corteggiato e desiderato da tutte le donne del mondo, vuole lei. Vuole Priscilla Ann Wagner Beaulieu. I due iniziano così una frequentazione riservata e discreta per tutta la durata del servizio militare del cantante: si incontrano la sera, e in gran segreto, dopo la scuola.

Finito il servizio Elvis deve tornare a casa, ma non vuole farlo senza Priscilla. Alla fine i genitori della ragazza cedono ma ad una condizione: continuerà ad andare a scuola e vivrà nella casa del padre di Elvis, Vernon.

Fonte: Getty Images

Una storia d’amore da copertina

Priscilla arriva a Memphis nel 1962, ci vorrà qualche anno affinché diventi ufficialmente la compagna di Elvis Presley. Intanto il cantante continua a collezionare un successo dopo l’altro diventando la leggenda che oggi tutti conosciamo.

Quando Priscilla si trasferisce ufficialmente a Graceland, la relazione diventa di dominio pubblico. I due decidono di convolare a nozze il 1° maggio del 1967 a Las vegas e, come nei film, dopo la cerimonia Elvis imbraccia la sua sposa per varcare la soglia di casa intonando le note di The Hawaiian Wedding Song. Il 1° febbraio dell’anno successivo nasce Lisa Marie, la loro primogenita (morirà a soli 54 anni il 12 gennaio del 2023).

Insieme sono bellissimi. Quasi perfetti. Priscilla è la donna più invidiata del mondo, del resto è suo il merito di aver fatto breccia nel cuore della rock star. Eppure, non tutto quello che luccica è destinato a durare, e nella vita di quella famiglia felice iniziano a fare capolino i primi problemi di coppia.

Forse i due hanno idealizzato troppo quella relazione vivendola più come una fiaba che come una realtà, o forse Priscilla ha davvero rinunciato a troppo per inseguire e costruire quell’amore: fatto sta che il rapporto si frantuma a pochi anni dal matrimonio. Nel 1972 i due si separano amichevolmente sancendo il divorzio l’anno successivo e accettando di condividere la custodia della figlia.

“Con Elvis la mia vita era la sua vita. Lui doveva essere felice e i miei problemi erano secondari” – ha dichiarato Priscilla nelle sue memorie Elvis and Me – “Era l’amore della mia vita, ma dovevo e volevo scoprire il mondo. Senza di lui ho ritrovato me stessa per la prima volta”.

La vita dopo il divorzio

Sulla fine della relazione tra Elvis e Priscilla si sono dette tante cose negli anni. Si è parlato di tradimenti, che l’attrice non ha mai smentito, dichiarando però che le cause di quella rottura hanno sempre risieduto altrove. Nel fatto che Elvis la vedesse sempre come una bambina, che lei lo considerasse un Dio (affermazione, questa, che ha ispirato i Depeche Mode per la celebre Personal Jesus). Che a causa dei numerosi impegni lavorativi i sentimenti di abbandono e solitudine avevano preso il sopravvento.

Da donna più invidiata del mondo, Priscilla diventa il capro espiatorio di quella depressione nella quale il cantante sprofonda a partire dalla fine del matrimonio. Eppure, l’opinione delle persone non le impedisce di realizzare i suoi sogni.

Nel 1980 Priscilla Presley fa il suo debutto in televisione ottenendo una parte nella sera ABC Those Amazing Animals. La carriera da attrice sarà consacrata, poi, con il ruolo di Jenna Wade nella soap opera Dallas. Nel 1984, dopo 12 anni dal divorzio da Elvis, decide di aprire nuovamente il suo cuore al regista Marco Garibaldi, con il quale ha un figlio. Dal 2013, invece, è legata al presentatore Toby Anstis.

Elvis, che muore 4 anni dopo il divorzio, resterà sempre nel suo cuore. “Era il mio mentore, il mio confidente. Era tutto” – ha dichiarato Priscilla all’Entertainment Tonight in occasione dell’anniversario della morte del re del rock – “Nel mio libro ho scritto che era ‘Il mio Dio’, perché l’ho vissuto e respirato”.