Lisa Marie Presley, rivelate le cause di morte: infarto da occlusione intestinale

Lisa Marie, la maledizione dei Presley: tragedie e amori infelici

Dopo più di sei mesi dalla morte, sono state finalmente rese pubbliche le cause della morte di Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis, scomparsa all’improvviso a gennaio 2023, a soli 54 anni.

Secondo il rapporto del medico legale della contea di Los Angeles, l’attrice è deceduta per case naturali: a stroncarla, un arresto cardiaco causato da una ostruzione intestinale, conseguenza degli interventi chirurgici di dimagrimento subito diversi anni prima.

Lisa Marie Presley, le cause di morte: infarto da ostruzione intestinale

Lisa Marie ha subito un arresto cardiaco nella sua casa di Calabasas ed è morta in un ospedale di Los Angeles il 12 gennaio 2023.

L’ostruzione intestinale si presentava, secondo il rapporto, sotto forma di intestino tenue strozzato, causato da aderenze sviluppatesi dopo la chirurgia bariatrica per dimagrire.

Ulteriori dettagli su ciò che ha causato la morte sono stati inclusi in un rapporto di esame post mortem rilasciato dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles.

Lisa Marie Presley: l’ostruzioni intestinale causata dalla chirurgia bariatrica

Lisa Marie ha inizialmente lamentato dolori addominali, febbre, vomito e nausee. Tutti sintomi causati dalle aderenze cicatriziali dell’intestino tenue, considerate effetti collaterali comuni della chirurgia bariatrica, un insieme di interventi chirurgici per la perdita di peso dei pazienti che soffrono di obesità. Il successivo ricovero in ospedale non ha impedito l’arresto cardiaco di Presley, che aveva effettuato l’operazione dimagrante diversi anni prima.

Lisa Marie, anche tracce di oppiacei nel sangue

Secondo il rapporto, Lisa aveva anche livelli “terapeutici” dell’antidolorifico oppioide ossicodone nel sangue, oltre a un secondo oppioide, la buprenorfina, normalmente usata per trattare la dipendenza da oppiacei. C’erano anche tracce di quetiapina, medicinale antipsicotico. Tutti farmaci che la donna avrebbe assunto per seguire il regime di dimagrimento estremo.

Lisa Marie Presley, sepolta a Graceland

Lisa Marie Presley è stata sepolta il 22 gennaio a Graceland, la casa dove ha vissuto con suo padre da bambina, e che è diventata un museo, un’attrazione turistica e un santuario per i fan di Elvis.

L’attrice ha lasciato tre figlie: l’attrice 34enne Riley Keough e le gemelle quindicenni Harper e Finley Lockwood. E un figlio, Benjamin Keough, morto suicida nel 2020.

