La Principessa Marie che mette in ombra Mary di Danimarca e si veste come lei

La Principessa Marie, che dopo un paio di anni in Francia ora vive negli Stati Uniti, è riuscita a mettere in ombra la cognata, Mary di Danimarca, vestendosi come lei, durante una rara apparizione al suo fianco. Gli stili delle due Principesse, infatti, sono ogni giorno più simili, e sembra essere diventata una gara dai toni accesi. Tra le due, secondo indiscrezioni, non corre buon sangue da tempo, e il conflitto è appena all’inizio.

La Principessa Marie mette in ombra Mary di Danimarca: il look “copiato”

Sono bellissime, molto eleganti, e cognate: parliamo della Principessa ereditaria Mary di Danimarca e della Principessa Marie Cavallier, rispettivamente mogli di Frederik (il futuro Re) e di suo fratello Joachim. Nomi simili, lunghi capelli castani, stile impeccabile: qualcuno potrebbe persino rischiare di scambiarle. Per questo non è passato inosservato che nelle settimane scorse il loro look sia diventato quasi identico.

E tutti hanno puntato il dito contro la Principessa Marie che avrebbe “copiato” Mary di Danimarca. La donna, che ormai vive negli Stati Uniti con il marito e i figli, non è molto amata dalla stampa danese, una sorta di Meghan Markle che, però, peccherebbe di originalità. Le due cognate, di nuovo insieme dopo molto tempo, in occasione dell’ottantatreesimo compleanno della Regina Margherita II, avevano un look molto simile, che ha colpito l’attenzione di tutti. Stessa acconciatura, camicia bianca, completo pantalone (seppur di colore diverso) con lo stesso taglio.

Fonte: Getty Images

E non è la prima volta. In passato le abbiamo viste con giacca scura, camicia bianca, pantaloni in crepé: ad eccezione di qualche dettaglio sembrava che si fossero messe d’accordo, o che seguissero un dress code preciso. Eppure, pare che si sia trattato di una bizzarra coincidenza, che ultimamente si sta ripetendo spesso. Gli outfit delle due donne sono sempre più simili, seppure non appaiano quasi mai l’una di fianco all’altra. Il paragone è inevitabile, e se non sapessimo che tra loro c’è il gelo totale, potremmo persino ipotizzare che si mettano d’accordo. Però, la realtà è ben diversa, e si tratterebbe solo di una strategia per “oscurarsi” a vicenda. Cognate sì, ma amiche proprio no. Chi ha vinto la sfida questa volta?

Mary di Danimarca e Marie Cavallier: faida tra cognate?

Altro che Kate Middleton e Meghan Markle: se ci sono due cognate “nemiche”, chiacchieratissime dalla stampa, sono proprio le Principesse danesi, Mary e Marie. Secondo i giornali le due sarebbero in guerra da tempo, questione di visibilità, di potere a Palazzo, ma non solo. Da una parte abbiamo Mary di Danimarca, moglie del Principe Frederik e futura Regina, e dall’altra la Principessa Marie Cavallier, seconda moglie del Principe Joachim.

Fonte: Getty Images

Non si tratta di piccole beghe familiari, ma una vera e propria faida, che mina le fondamenta della Monarchia. Alla base di tutto, oltre ai normali conflitti di visibilità e popolarità, a cui ci hanno abituato tutte le famiglie royal d’Europa (come non citare Charlene e Carolina di Monaco, o Letizia di Spagna e la Regina Sofia), ci sarebbe l’allontanamento (forzato?) del Principe Joachim e di sua moglie, prima in Francia e ora negli Stati Uniti, ufficialmente per la carriera di lui. Eppure, da fonti indiscrete, alimentate da dichiarazioni sibilline della stessa Marie Cavallier, sembra si tratti di un vero e proprio esilio.

Joachim di Danimarca è sempre stato irrequieto, con un primo matrimonio molto difficile, e il rapporto tra le due cognate non sembra aver giovato. Anzi, negli scorsi mesi la Regina Margherita ha deciso di privare del titolo i quattro figli del Principe, aumentando l’acredine in famiglia. E, sempre secondo i soliti bene informati, ci sarebbe lo zampino del Principe Frederik e di sua moglie Mary. Sarà vero? Fatto sta che lo strappo dietro le quinte sembra insanabile, nonostante i sorrisi tra le due donne in pubblico.