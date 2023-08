Elvis Presley, tutti gli amori tormentati del cantante

Un idolo indiscusso nella musica, una figura controversa nella vita privata. Elvis Presley a quasi 50 anni dalla morte non smette di far parlare di sé e di scatenare la curiosità circa la sua vita e i suoi amori. Una carriera destinata a lasciare il segno nell’evoluzione artistica di molti, indimenticabile, dalle mosse ai suoni, alla voglia di ballare che dalle prime note riusciva ad instillare in chi lo ascoltava.

Quando si parla di relazioni, però, la situazione si complica, e non poco. Non sono infatti poche le relazioni attribuite al Re del Rock durante tutta la sua vita. Flirt, frequentazioni turbinose e un solo, lungo, matrimonio, quello con Priscilla Beaulieu.

Tutti gli amori di Elvis Presley

Una scia di cuori spezzati. Questa sembra sia stata la vita privata del Re del Rock and Roll. Una vita sentimentale discussa e indubbiamente tormentata. Noto ai più fu il fatto che, soprattutto nei primi anni del successo, Elvis veniva sempre accompagnato da tantissime giovani ragazze e, come ricorda il mondo della stampa scandalistica, anche la sua vita coniugale fu ricca di tradimenti.

L’incontro tra Elvis e Priscilla Beaulieu avvenne nel 1959, quando lei aveva solo 14 anni e lui dieci in più. I due iniziarono a frequentarsi, nonostante le fortissime opposizioni dei genitori della ragazza. I due si sposarono il primo maggio del 1967. La Beaulieu affermò di aver consumato il primo rapporto la prima notte di nozze e, esattamente nove mesi dopo naque la loro figlia Lisa Marie, mancata di recente. L’unione tra i due finì nel 1973, quando divorziarono. Elvis era ormai distrutto da una vita da rocker che non riusciva più a gestire e si trovava distrutto dalle droghe.

Anche durante il matrimonio Elvis continuò a frequentare anche altre donne. Era spesso lontano per girare film e anche se Priscilla avrebbe voluto accompagnarlo, la faceva stare a casa con sua nonna. Alcuni riportano come, una volta rientrato a casa dai viaggi la trovava in lacrime dopo aver letto gli articoli di giornale sui suoi presunti flirt con le partner sul set. A sua volta Priscilla, nei primi anni ’70, iniziò a frequentare il suo istruttore di karate, Mike Stone. Linda Thompson: una storia finita per i tradimenti Dopo il divorzio, Elvis Presley, già devastato da una vita dedita alle droghe e all’abuso di farmaci si legò all’attrice Linda Thompson, conosciuta nel 1972 a una proiezione cinematografica privata in un cinema a Memphis. Linda, appena ventiduenne, andò a vivere con lui a Graceland. La loro relazione durò oltre quattro anni, e sembra che la sua fine fu simile a quella del matrimonio con Priscilla: i ripetuti tradimenti di Elvis. Nel libro A little thing called life, pubblicato nel 2016, Linda Thompson ha raccontato che ha cercato di ignorare a lungo le relazioni Elvis: “Ero così disperatamente, devotamente e ciecamente innamorata di lui che mi era impossibile negargli qualsiasi cosa”. Ginger Alden, l’ultimo amore del Re del Rock Ma per il Re del Rock la vita di passioni non era ancora finita. L’ultima storia fu quella con Ginger Alden, allora appena 21enne e modella. La storia tra i due fu ufficialmente molto seria: si fidanzarono e andarono a vivere insieme. Fu proprio lei a ritrovare il corpo di Elvis, quando morì stroncato da un infarto a 42 anni, in una toilette di Graceland il 16 agosto 1977.