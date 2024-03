Bruno Mars non si vede in giro da un po’, e girano voci che sia pieno di debiti dovuti a un’eccessiva passione per il poker

Fonte: IPA Bruno Mars, che fine ha fatto?

Bruno Mars come pochi altri è stato in grado di emozionare con la sua musica: le sue canzoni d’amore – di fronte alle quali è impossibile non versare almeno una lacrimuccia – sono le più usate ai matrimoni assieme a quelle di Ed Sheeran. E, quando partono le note dei suoi pezzi funky, nessuno riesce a restar fermo. La popstar che si ispira a Michael Jackson ha un grande talento e, per anni, è stato in cima alle classifiche di tutto il mondo.

Ma è ormai da qualche tempo che Mars non lancia un nuovo disco e che di lui non si sente parlare più così tanto. Il cantante, un po’ come fece Elvis negli ultimi anni, e come tutt’oggi continua a fare anche Celine Dion, ai tour in giro per il mondo ha preferito la stabilità di Las Vegas. È nella città del gioco d’azzardo che il musicista vive in pianta stabile, non senza lasciarsene tentare…

Bruno Mars indebitato per il poker?

Bruno Mars, all’anagrafe Peter Gene Hernandez, nato a Honolulu nel 1985, non ha mai nascosto la propria passione per il poker. E più volte ha candidamente ammesso di essere stato ospite di grandi casinò fin da giovanissimo, anche quando era un ragazzino squattrinato che sognava di diventare una stella. E oggi che una stella lo è davvero, i casinò stendono un tappeto rosso al suo passaggio. Letteralmente.

Mars è infatti resident artist del mega hotel di lusso (con casinò annesso) MGM Resort International di Las Vegas. Una residence iniziata nel 2016, con un contratto di 8 anni e un cachet da capogiro da 1,5 milioni a notte, per un totale di 90 milioni di dollari all’anno. Per essere precisi, 60 milioni annui al netto delle tasse.

Cifre così enormi che ci si chiede come sia possibile spenderle, eppure il cantante sembra non aver alcun problema da questo punto di vista e dicono che al tavolo verde si sia giocato quasi un anno intero di lavoro. Una fonte vicina all’MGM ha infatti spifferato ai media che Mars, proprio a causa della sua passione per il gioco del poker, ha accumulato con il resort che lo ospita un debito da oltre 50 milioni di dollari.

“MGM in pratica lo possiede. Tutto ciò che guadagna lo usa per pagare i debiti” avrebbe dichiarato la fonte secondo quanto riportato dalla testata News Nation.

E se fosse tutto falso?

La notizia dei debiti col gioco d’azzardo di Bruno Mars ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma iniziano a sorgere dubbi sulla sua veridicità. Nella mattinata di martedì 19 marzo, quando ormai i presunti debiti di Mars sono diventati di dominio pubblico, l’MGM Grand ha risposto al gossip tramite un proprio portavoce.

“Siamo orgogliosi del nostro rapporto con Bruno Mars, uno degli artisti più emozionanti e dinamici del mondo. – hanno fatto sapere dal resort – Dai suoi spettacoli al Park MGM fino alla nuova lounge Pinky Ring al Bellagio, Bruno attira visitatori da tutto il mondo. La partnership tra MGM e Bruno è di lunga data e radicata nel rispetto reciproco. Qualsiasi speculazione diversa è completamente falsa; non ha debiti con MGM. Insieme, siamo entusiasti di continuare a creare esperienze indimenticabili per i nostri ospiti”.