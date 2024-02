Adele è costretta a fermarsi per ordine dei medici, così da riposare le corde vocali in attesa di proseguire con gli show a Las Vegas e Monaco di Baviera

Fonte: IPA Adele si ferma per problemi di salute

Adele ha condiviso sui social un annuncio che ha lasciato un po’ d’amarezza nel cuore dei suoi tantissimi fan. Come si legge nel breve comunicato, infatti, la cantante ha ammesso di avere la necessità di prendersi una pausa e di conseguenza anche di annullare le prossime date dei suoi concerti a Las Vegas, dove attualmente si esibisce con Weekends with Adele (ogni weekend, appunto). Tutta colpa di alcuni problemi di salute che avevano già colpito la cantante.

Ancora problemi di salute per Adele

“Purtroppo devo prendermi una pausa e sospendere il mio residence show a Las Vegas – ha scritto sulla sua pagina Instagram -. Stavo male alla fine dell’ultima tappa e durante tutta la pausa. Non avevo ancora avuto la possibilità di tornare in piena salute prima che gli spettacoli riprendessero e sfortunatamente sulla mia voce ha avuto un impatto negativo”.

La voce è tutto per Adele che su questo prodigioso strumento donatole da Madre Natura ha posto le basi di una carriera tra le più brillanti di sempre. La cantante ha spiegato nel breve comunicato condiviso a mezzo social che stavolta i medici le hanno imposto uno stop, consigliandole di tenere completamente a riposo le corde vocali. Un problema che aveva già intaccato la sua salute e che in precedenza l’aveva costretta ad annullare alcuni spettacoli, ma mai in questo modo così drastico.

Sempre nel comunicato, infatti, Adele ha specificato che sono annullati tutti i Weekends with Adele al Coliseum del Caesars Palace, a Las Vegas, previsti per il mese di marzo. Ben cinque weekend di fila che, più avanti, saranno riprogrammati per tutti i fan che avevano già acquistato i biglietti. “Vi amo, mi mancherete da impazzire e mi dispiace per l’inconveniente”, ha aggiunto a corredo del post.

Quando torna a esibirsi Adele

Non è stata affatto una buona notizia per i tanti fan che seguono costantemente Adele nei suoi tour. Esibirsi a Las Vegas in una cornice tanto prestigiosa non è da tutti – tra i nomi di punta possiamo citare Celine Dion, tanto per fare un esempio celebre – e Adele ha avuto un successo talmente grande da spingere gli organizzatori a proporre nuove date del suo residence show. Il suo debutto al Caesars Palace risale al novembre 2022 ma anche in quell’occasione c’erano stati dei problemi: il primo concerto era previsto per il mese di gennaio dello stesso anno, annullato e rimandato a data da destinarsi per via del Covid.

La cantante dovrebbe tornare presto sul palco ma tutto dipende dal parere dei medici che monitorano costantemente le sue condizioni di salute. I concerti a Las Vegas sono previsti fino al 15 giugno e prima di quella data dovrebbe rimettersi del tutto, per poi riprendere ad agosto con una esclusiva serie di show a Monaco di Baviera presso la Munich Messe. “Non potevo pensare a un modo più bello di trascorrere la mia estate e concludere questa bellissima fase della mia vita e della mia carriera con spettacoli più vicini a casa [Adele è originaria di Tottenham, quartiere a North London, ndr]”, aveva scritto in un annuncio su Instagram appena quattro settimane fa.