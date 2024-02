Grammy Awards, il ritorno di Celine Dion, dopo l’annuncio della malattia

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

L’evento della serata della 66esima edizione dei Grammy Awards, che si è tenuta domenica 4 febbraio a Los Angeles, prima ancora dell’ennesimo record di Taylor Swift, dei look incredibili delle star e di tutti i vincitori più o meno annunciati, è stato il ritorno a sorpresa sul palco, dopo l’assenza durata ben due anni, di Celine Dion, dopo l’annuncio della malattia.

La cantante, lontana dai riflettori dal 2022, soffre di una rara malattia, la sindrome della persona rigida (disturbo neurologico progressivo che colpisce il cervello e il midollo spinale). motivo per il quale ha diradato i suoi impegni di lavoro e annullato concerti e tourné. Accolta con una standing ovation sul palco, visibilmente commossa, Celine, bellissima con un cappotto di terracotta, un vestito di chiffon e gioielli scintillanti, è entrata sulle note del brano The Power of Love contenuto nell’album The Colour of My Love uscito nel 1993, accompagnata dal figlio Rene-Charles Angelil, 23 anni.

“Quando dico di essere felice di trovarmi qui, lo penso veramente dal profondo del mio cuore”. E ha aggiunto: “Coloro che hanno avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non devono mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e alle persone di tutto il mondo”.

Céline Dion ha poi annunciato la vittoria di Taylor Swift nella categoria Album of the Year. Ventisette anni fa Celine Dion conquistà proprio tale premio per l’acclamato progetto discografico Falling into You.

Celine ha infatti fatto riferimento al premio ricevuto nel passato nel nominare i candidati: “E ora è per me una grande gioia presentare il Grammy Award che due leggende Diana Ross e Sting mi hanno consegnato 27 anni fa”.

Celine Dion: le sue condizioni di salute

Era stata sorella dell’artista, Claudette Dion, ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute di Celine. Lo scorso dicembre Claudette aveva rivelato che il disturbo influenzava la capacità di Celine di camminare e cantare, motivo per il quale la cantante aveva dovuto interrompere tutte le esibizioni dal vivo e i tour programmati. “Lavora sodo, ma non ha il controllo sui suoi muscoli“, ha detto Claudette. “Quello che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro”.

La sindrome della persona rigida è una malattia estremamente rara che fa sì che i muscoli del busto e degli arti si alternino tra spasmi e rigidità.

Celine Dion, un documentario per raccontare la malattia

La lotta della star per continuare la sua carriera, nonostante i limiti imposti dalla malattia, sarà raccontata nel nuovo documentario, I Am: Celine Dion. Durato oltre un anno di riprese, il docu segue la star mentre lotta per continuare la sua vita normale e la sua carriera nonostante la diagnosi, con l’intendo di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Celine Dion ha detto: ‘Gli ultimi due anni sono stati una vera sfida per me, il viaggio dalla scoperta della mia condizione all’imparare a conviverci e gestirla, per non lasciare che mi definisca o mi limiti del tutto”.

E ha aggiunto: “Mentre la strada per riprendere la mia carriera da artista continua, mi sono reso conto di quanto mi è mancato poter vedere i miei fan”. Gli stessi fan che nel rivederla ai Grammy, bellissima e radiosa, hanno tirato un sospiro di sollievo.