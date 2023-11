Céline Dion non tornava in pubblico da oltre tre anni. L’artista di My heart will go on – e di tantissimi altri successi internazionali – sta combattendo una battaglia durissima contro la sindrome della persona rigida, che continua a tenerla lontana dalle scene. A distanza di tempo, però, ha finalmente mostrato il suo volto in occasione di una partita di hockey, dove ha incontrato i giocatori per un saluto veloce dopo il match. È inoltre apparsa in ottima forma e di buon umore, felice di aver partecipato all’incontro tra i Montreal Canadiens e i Vegas Golden Knights.

La prima foto di Céline Dion dopo tre anni

“Ieri c’è stata una visita fantastica alla nostra partita a Las Vegas”, ha scritto su Instagram la vicepresidente delle comunicazioni sull’hockey di Montreal, Chantal Machabée, “Grazie Céline Dion per la tua generosità. L’intero team è stato molto felice di incontrare te e la tua famiglia”. L’artista è così tornata in pubblico dopo tre anni ma non era sola. Ad accompagnarla, sono stati gli amatissimi figli René-Charles, di 22 anni, e i gemelli Nelson e Eddy, di 13.

“È un vero onore conoscerti”, ha detto Céline Dion, in francese, all’allenatore Martin St. Louis, “È stata una notte incredibile”. Si è poi fermata a chiacchierare con i giocatori, ai quali ha dispensato i suoi consigli pregandoli sempre di fare del loro meglio: “Rimanete sani e forti. Fate quello che sapete fare meglio”.

La diagnosi di SPS e l’addio alle scene

Céline Dion ha mantenuto un profilo basso da quando, nel dicembre 2022, ha rivelato che le era stata diagnosticata la sindrome di Moersch-Woltman. La condizione, che viene anche definita come Sindrome della Persona Rigida (SPS) è una rara patologia neurologica che genera spasmi muscolari dolorosissimi. Per questa ragione, aveva deciso di posticipare tutte le date del tour, promettendo che non si sarebbe arresa.

“Mi dispiace tanto deludervi tutti ancora una volta. Sto lavorando davvero duramente per rimettermi in forze, ma partire in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. Non è giusto nei vostri confronti continuare a posticipare gli spettacoli, e anche se mi spezza il cuore, è meglio cancellare tutto adesso finché non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che sappiate che non mi arrenderò e non vedo l’ora di rivedervi!”.

A parlare del suo stato di salute era stata anche la sorella Claudette, che le sta sempre vicina. Purtroppo, sembra che ci sia ben poco da fare – per la famiglia – ma aveva anche specificato che il carattere forte di Céline Dion le permetterà di rimettersi in sesto. Al momento, ci sono però forti dubbi su un suo imminente ritorno sul palco e potrebbe anche lasciare gli spettacoli dal vivo per sempre.

Vederla di nuovo, dopo oltre tre anni, rappresenta comunque un segnale positivo. Significa che sta reagendo e che ha intenzione di lottare, come mai aveva fatto dopo la scomparsa di suo marito René Angélil, per la quale ha sofferto moltissimo. È quindi finalmente arrivato il momento di voltare pagina e provare a tornare sul palco. Al più presto.