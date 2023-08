Celine Dion, nessuna medicina funziona: la sorella racconta la verità

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Quali sono le condizioni di Celine Dion. Ecco la domanda che i suoi fan continuano a porsi. Era stata proprio l’artista a svelare di soffrire della sindrome della persona rigida, patologia limitante che ne blocca i movimenti e la parola, il che ha di colpo trasformato le sue prospettive artistiche.

Se registrare nuovi brani non le è precluso, il discorso è ben differente sul fronte dei live, nei quali è solita dare tutta se stessa per i fan. Al suo fianco ha la sua famiglia ed è stata proprio la sorella Claudette a fornire alcune informazioni sul suo stato di salute.

Come sta Celine Dion

Data la grande riservatezza di Celine Dion, è molto difficile avere informazioni concrete sul suo stato di salute. Per questo motivo le parole di sua sorella Claudette giungono come una manna per tutti i suoi fan sparsi nel mondo.

È possibile che la famiglia abbia deciso di parlare, afferrando le redini della narrativa e impedendo che qualcuno possa lanciare dolorose indiscrezioni non verificate. Ha così rilasciato un’intervista al quotidiano canadese Le Journal de Montreal, svelando come la star sia speranzosa e impegnata nella ricerca delle migliori cure possibili.

La sua è però una sindrome molto rara, che non vanta ancora un protocollo ben definito e unico. Al fianco dell’artista c’è da tempo la sorella Linda, trasferitasi in casa sua. È lei la principale fonte d’informazione per il resto della famiglia, ha spiegato Claudette: “Mi dice che sta lavorando sodo. Sta ascoltando i migliori ricercatori nel campo di questa rara malattia. Penso abbia soltanto bisogno di riposare. Lei va sempre oltre e cerca d’essere la migliore ai massimi livelli. Cuore e corpo, però, stanno provando a dirti qualcosa e dovresti ascoltarli”.

Cos’è la sindrome della persona rigida

Le informazioni che giungono, ci svelano di una Celine Dion in grande attività. Sta infatti lavorando sodo per mantenere la propria forma fisica. Non ha minimamente abbandonato l’idea di tornare a esibirsi. La sua famiglia è certa che riuscirà nel proprio intento: “Ci fidiamo di lei. Non riusciamo a trovare una medicina che possa funzionare, ma avere speranza è importante”.

L’annuncio della malattia era giunto dalla stessa artista a dicembre 2022. Si era spesso parlato del suo stato di salute, con i fan preoccupati dall’eccessiva magrezza svelata da alcune fotografie. Di quello aveva parlato con toni rassicuranti, spiegando come fosse semplicemente la realtà del suo corpo.

Mesi dopo, invece, il video che ha fatto il giro del mondo: “Di recente mi è stato diagnosticato un disturbo neurologico molto raro. La sindrome della persona rigida. Ora so che è questo ad aver causato tutti gli spasmi di cui ho sofferto recentemente”.

Costretta ad annullare tutti i suoi concerti, concentrandosi unicamente sul recupero e, possibilmente, sulla ricerca di una medicina che possa attenuare i suoi sintomi. Difficile pensare a una cura, non così di colpo. Finanziare le ricerche più promettenti, però, potrebbe consentire la sperimentazione di un farmaco in grado di rendere possibile la convivenza con la sindrome.

Gli spasmi di cui soffre sono improvvisi e, a volte, violenti. Influenzano ogni aspetto della sua vita e, di conseguenza, anche il canto. I fan l’aspettano a braccia aperte ma è difficile pensare lei voglia correre il rischio, ora come ora, di irrigidirsi dinanzi a loro, consentendo che quelle immagini facciano il giro del mondo, ridefinendo in qualche modo chi è, in connessione unicamente alla malattia.