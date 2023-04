“Celine Dion in sedia a rotelle”, la speculazione sulla malattia

Le speculazioni sulla malattia di Celine Dion non si arrestano e, seppur infondate, diventando virali sul web attirando l’attenzione di numerosi utenti. Stando all’ultima notizia diffusa in rete, la cantante avrebbe partecipato al matrimonio di suo figlio seduta su una sedia a rotelle. Sui social è presto circolato un video che ritrae una donna sollevata dalla carrozzina, ma quella donna non corrisponde affatto all’identità di Celine Dion: l’ennesima bufala sulle sue condizioni di salute.

Celine Dion in sedia a rotelle: il video diventa virale, ma è una bufala

Negli ultimi mesi si sono fatte sempre più insistenti le fake news sulle condizioni di salute di Celine Dion. La cantante, iconica voce di My heart will go on (la colonna sonora del film Titanic), ha raccontato per mezzo social lo scorso dicembre di essere affetta da una malattia piuttosto rara, la SPS, ovvero la sindrome della persona rigida. Ha dovuto così posticipare le date del suo tour per prendersi cura di sé e sottoporsi alle cure necessarie, ma di certo non le fanno bene le costanti speculazioni sul suo stato di salute.

L’ultima arriva da un video presto divenuto virale sui social. Secondo numerosi utenti del web, che l’hanno condiviso a macchia d’olio sulle varie piattaforme, la cantante avrebbe preso parte al matrimonio di suo figlio seduta su una sedia a rotelle. Video che ha subito fatto scattare l’allarme attorno alla salute di Celine Dion. Eppure, come spiega il sito Tech ARP smentendo categoricamente la notizia, quella donna seduta in carrozzina non era la cantante.

Trattasi infatti di un’altra donna, che soffrirebbe di sclerosi laterale amiotrofica, e che non corrisponde dunque al suo volto e alla sua identità. L’ennesima bufala sul conto dell’artista internazionale, che dopo l’annuncio della malattia continua ad essere oggetto suo malgrado di notizie false ed infondate.

Celine Dion e la malattia contro cui sta combattendo

Ma quali sono le reali condizioni di salute di Celine Dion? La cantante ne aveva parlato a cuore aperto in un video condiviso sul proprio profilo Instagram, lo scorso dicembre. Una malattia piuttosto rara e contro cui sta lottando con le unghie e con i denti: le è stata infatti diagnosticata la SPS, ovvero la Sindrome della persona rigida, un disturbo neurologico con le caratteristiche di una malattia autoimmune.

“Da tempo ho problemi di salute e affrontarli non è semplice” aveva confessato la cantante, rivolgendosi ai suoi followers e mettendoli al corrente dell’amara realtà dei fatti. “Di recente, poi, mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro, SPS. Non sappiamo ancora molto di questa malattia ma ora ho la certezza che è la causa dei miei spasmi muscolari, di cui soffro da tempo. Sfortunatamente questi influenzano la mia vita quotidiana su vari livelli. A volte ho grandi difficoltà nel camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei“.

Celine Dion si trova dunque in grande difficoltà, ma non da arrivare a sedersi su una sedia a rotelle come rivelato dalle bufale delle ultime ore. Per l’artista si prospetta però un periodo di stop: i concerti sono stati rimandati al 2024, ora la cosa più importante è prendersi cura di se stessa e della sua salute.