Céline Dion, nuovi dettagli sulla malattia rara: “Divorata da 30 anni”

Céline Dion ha comunicato in lacrime di essere malata e per questo costretta ad annullare tutti gli spettacoli del 2023. La sua biografa ufficiale, Elisabeth Reynaud, ha rivelato le cause di questa rara patologia nota come sindrome della persona rigida, che starebbe lavorando in sordina da 30 anni.

Céline Dion malata, la verità della sua biografa

Céline Dion ha dunque rivelato al mondo di essere ammalata al punto da non poter più lavorare, in un toccante video pubblicato sul suo profilo Facebook dove è apparsa vestita di nero e molto dimagrita. In una recente intervista la scrittrice Elisabeth Reynaud, che della cantante ha scritto almeno due biografie, ha rivelato i motivi di questa rara malattia che colpisce il sistema nervoso.

L’autrice ha infatti dichiarato che Céline Dion è stata letteralmente consumata dal suo lavoro, divorata per 30 anni dal pubblico e soprattutto dallo stress dello star system a cui si sono aggiunti due gravi lutti ravvicinati dai quali l’artista non si è di fatto mai più ripresa.

“Il sistema nervoso è stato colpito per primo, ma il sistema nervoso è tutto il corpo” ha spiegato il biografo della star, “sono i muscoli, è ovviamente la voce, è il modo di alzarsi, tutto il suo sistema nervoso è esploso completamente in quel momento delle due grandi prove”, riferendosi alla morte di René Angelil, il marito di Céline Dion scomparso nel 2016 poco prima di compiere 74 anni, e alla dipartita della madre della star, Thérèse, nel 2020 dopo una lunga malattia.

Céline Dion, due gravi lutti in pochi anni

Queste perdite a distanza di appena quattro anni avrebbero messo a dura prova la Dion, già evidentemente molto logorata dalla carriera, almeno secondo quanto ha rivelato la sua biografa. In effetti, stando alle parole della Reynaud, la salute della cantante ha subito un duro contraccolpo dopo questi due lutti, tanto da far preoccupare in più occasioni i fan, colpiti dalla sua eccessiva magrezza.

Ma la morte del marito e della madre avrebbero accelerato una situazione già compromessa. All’origine della malattia di Céline Dion ci sarebbe secondo la biografa il pubblico e la sua carriera da musicista che l’hanno messa a dura prova da 30 anni: “Il pubblico è un cannibale che divora gli artisti”. E ha aggiunto che la Dion: “Viene divorata da 30 anni. Ha dato la sua anima, il suo corpo, la sua forza, la sua vita e poi tutto ad un tratto ha avuto un duro colpo, la perdita dei due pilastri della sua vita. All’improvviso i suoi due pilastri non c’erano più e lei è crollata”.

Céline Dion, il corpo si è ribellato

A questo punto il suo corpo si è ribellato dopo essere stato trattato come uno schiavo per 30 anni: “Gli spasmi, i crampi, le gambe contorte, l’insonnia, la perdita di peso, l’anoressia. Il termine medico per la malattia di Céline è sindrome della persona rigida, ma secondo la Reynaud quello che sta vivendo la cantante è il conto che le è stato presentato dopo 30 anni di successo in cui ha preteso l’impossibile da se stessa e quando si è trovata da sola senza le sue due colonne portanti il corpo ha ceduto, colpendo innanzitutto il sistema nervoso.