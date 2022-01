Céline Dion, ancora problemi di salute: la verità sulle sue condizioni

Presto Céline Dion avrebbe dovuto tornare sul palco, pronta ad emozionare i suoi fan con una voce incredibile – la stessa che da tanti anni ci fa sognare. Ma un problema di salute l’ha costretta a fermarsi un attimo, a prendersi cura di sé rinunciando agli impegni che avrebbero segnato il suo ritorno in scena. Nonostante il momento più brutto pare sia ormai alle sue spalle, la cantante deve ancora affrontare una lunga ripresa. E per questo motivo ha annunciato la cancellazione del suo tour.

Céline Dion, l’annuncio su Instagram

Attesissima sul palco dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, Céline Dion ha dovuto dare un’altra brutta notizia ai suoi fan. Già negli scorsi mesi aveva parlato di un serio problema di salute, di misteriosi e gravi spasmi muscolari che l’avevano messa a dura prova. Il lungo periodo di riposo che si è concessa per indagare a fondo sulla situazione non è ancora terminato, nonostante lei stessa avesse sperato che il nuovo anno iniziasse in maniera diversa. Nonostante la grinta con cui sta affrontando questo momento di difficoltà, la cantante non ha potuto far altro che arrendersi all’evidenza: non è ancora pronta per tornare ad esibirsi.

“Speravo davvero di essere a posto per ora, ma credo di dover avere più pazienza e seguire il regime che i miei dottori mi stanno prescrivendo” – ha ammesso su Instagram – “C’è molta organizzazione e preparazione dietro i nostri show, e dobbiamo prendere oggi le decisioni che influenzeranno i piani dei prossimi due mesi. Sarò felicissima di tornare in piena salute, così come di uscire da questa pandemia. E non vedo l’ora di salire di nuovo sul palco. Nel frattempo, sono profondamente toccata da tutte le parole di incoraggiamento che mi avete inviato sui social. Sento il vostro amore e supporto, e questo significa tantissimo per me”.

Con queste addolorate parole, Céline Dion ha dunque annunciato la cancellazione di parte del suo Courage World Tour. Le date in questione sono quelle che l’avrebbero vista protagonista tra Stati Uniti e Canada, mentre almeno per ora non ci sono novità sugli spettacoli in calendario per il prossimo maggio, quando la cantante dovrebbe approdare in Europa. Per il momento, tuttavia, la preoccupazione più grande non riguarda certo i suoi concerti: i fan si chiedono già da tempo come stia davvero, e il suo ultimo messaggio non è bastato a rassicurarli.

Come sta Céline Dion

Alcune foto che ritraevano una magrissima Céline Dion, ormai diversi mesi fa, avevano suscitato le prime perplessità sul suo stato di salute. Ma solo in un secondo momento la cantante ha rotto il silenzio: dovendo cancellare alcuni suoi importantissimi impegni professionali, non ha più potuto nascondere la verità. Afflitta da gravi e dolorosi spasmi muscolari persistenti, è stata costretta al riposo più assoluto per diverse settimane. Su ciò che le stesse davvero accadendo si sono rincorse molte voci: se alcune fonti a lei vicine avevano parlato di una condizione piuttosto preoccupante, è stata la sua amica Julie Snyder a rassicurare tutti.

“Céline è una guerriera, non fa mai niente a metà, a 53 anni è ancora una donna capace di fare la differenza, lo dimostrerà anche stavolta” – ha spiegato la Snyder al settimanale francese Gala, e siamo tutti convinti che le sue parole siano più che veritiere. Per il momento, tuttavia, i fan della cantante canadese non potranno rivederla sul palco. Per lei è tempo di riguardarsi e pensare solamente alla salute: quando si sarà finalmente rimessa, avrà l’opportunità di sorprenderci ancora una volta con il suo talento unico.