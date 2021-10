Céline Dion sta male e annulla i concerti: le parole della sorella

“Ho il cuore spezzato”. Queste le poche parole con le quali Céline Dion ha voluto annunciare la cancellazione dei suoi concerti a Las Vegas, scelta dovuta alle sue condizioni di salute non ottimali che l’hanno costretta a prendere questa decisione. Il pensiero è corso immediatamente al suo pubblico, quello che non ha mai deluso e che avrebbe voluto vederla ancora sul palco.

Céline Dion, le parole della sorella Claudette

Si è parlato di dolori diffusi e di spasmi muscolari, ma a chiarire la situazione è stata la sorella Claudette, che per la prima volta ha parlato dei suoi problemi e che hanno iniziato a destare preoccupazione nei fan, da anni in apprensione per le sue condizioni: “So che non vede l’ora di ritrovare i suoi ammiratori, non vede l’ora di tornare sul palco, ma non lo farà se non si sente in forma al 100%”, ha spiegato, “Non sono preoccupata, perché se avessimo avuto la minima preoccupazione, avremmo già avuto dettagli medici da dirvi”.

Sembrerebbe, inoltre, che tali dolori siano scaturiti a causa della pendenza del palco sul quale si è esibita per qualche tempo, ma sua sorella non è voluta entrare nei dettagli della vicenda che ha invece spiegato con poche parole, sebbene molto rassicuranti sulla sua situazione clinica.

I dubbi sulle sue condizioni

Stando alle tante date che sono state cancellate dal suo tour, sembrerebbe che il problema manifestato da Céline Dion sia tutt’altro che transitorio. Tuttavia, in passato, l’artista aveva richiesto discrezione sul suo stato di salute, senza scendere nei particolari, nonostante i fan avessero notato un eccessivo di dimagrimento, iniziato a seguito della perdita del marito che l’ha segnata nel profondo.

Il desiderio di tornare a cantare è ancora forte, soprattutto quello di ritrovare quel pubblico che l’ha portata sul tetto del mondo. La priorità, adesso, è quella di stare meglio e riprendersi il centro del palco per tornare a fare quello che ama di più. “La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi e non poter iniziare questo novembre mi rattrista oltre lo spiegabile. Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per stare meglio: voglio superare tutto questo il prima possibile”.