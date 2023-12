È passato un anno dalla diagnosi ricevuta da Céline Dion e continua la sua lotta per tornare a una vita normale. L’artista canadese soffre della sindrome della persona rigida, una rara patologia neurologica che l’ha costretta ad allontanarsi dalle scene, e oggi non avrebbe ancora riacquistato il controllo di alcuni muscoli del suo corpo. A rivelarlo è la sorella Claudette, che rilascia aggiornamenti continui sulle sue condizioni e che nutre ancora la speranza che possa tornare a esibirsi sul palco.

Le condizioni di salute di Céline Dion a un anno dalla diagnosi

“Non ha il controllo sui suoi muscoli“, ha dichiarato la sorella di Céline Dion a 7 Jours, “C’è chi ha perso la speranza perché è una malattia che non si conosce. Se solo sapeste quante chiamate riceviamo alla Fondazione per sentire Céline! Le persone ci dicono che la amano e pregano per lei. Riceve tanti messaggi, doni, crocifissi benedetti. Ciò che mi addolora è che sia sempre stata disciplinata, ha sempre lavorato duro. La mamma le diceva sempre: ‘Ce la farai, tranquilla, ce la farai. Certo è che, nei nostri sogni e nei suoi, l’idea è quella di tornare sul palco. In quale stato? Non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo”.

A maggio, l’artista aveva deciso di fermare le date del suo Courage Tour, scusandosi con il pubblico che ha rimandato a data da decidersi: “Sto lavorando davvero duro per recuperare le forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. Non è giusto nei vostri confronti continuare a posticipare gli spettacoli, e anche se mi spezza il cuore, è meglio cancellare tutto ora finché non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco”.

Secondo quanto riferisce Claudette Dion, sua sorella sarebbe seguita dai migliori medici, nonostante lo stato delle sue condizioni non sia di certo confortante. Il ritorno sul palcoscenico è dunque molto lontano e non è nemmeno detto che possa farlo come un tempo. La sua battaglia comunque continua e il suo desiderio è quello di tornare a esibirsi di fronte al pubblico.

La prima uscita dopo la malattia

A fine ottobre, Céline Dion si era fatta rivedere in pubblico in occasione della partita di hockey dei Montreal Canadiens contro i Vegas Golden Knights. Un’opportunità per concedere del tempo ai suoi amatissimi figli, che le stanno vicini in questo lungo periodo di cure e riposo. In quell’occasione, l’artista era apparsa in ottima forma e sorridente, riaccendendo così le speranze del pubblico che vorrebbe sentirla cantare ancora.

Lei non si arrende ma la rarità della sua malattia rimane un grande ostacolo alla speranza di guarigione: “Dato che la malattia colpisce uno su milioni, gli scienziati non hanno fatto molte ricerche, perché non coinvolge così tante persone”, ha spiegato la sorella Claudette, l’unica che col tempo ha fornito aggiornamenti sullo stato di salute dell’artista di My Heart Will Go On. Ci vorrà ancora molto tempo e riposo, ma non è ancora arrivato il momento di mollare.