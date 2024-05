Chi è Simone, il figlio di Gigi Sabani

Fonte: IPA Gigi Sabani

L’amatissimo Gigi Sabani ha avuto due figli. Il primo è frutto del matrimonio con la prima moglie, Rita Imperi. Il suo nome è Simone. Il suo fratellastro è Gabriele, nato dal rapporto del celebre conduttore con la sua ultima compagna, Raffaella Ponzo. Il suo secondogenito è venuto a mancare dopo la morte del padre, avvenuta il 4 settembre 2007.

Chi è Simone Sabani

Nato nel 1980, Simone Sabani ha visto i genitori separarsi quando era soltanto un bambino. Il suo rapporto con il padre Gigi Sabani non è stato semplice. Potevano vedersi quando i tanti impegni professionali lo permettevano.

In un’intervista ha raccontato come “ci vedevamo quando c’erano ritagli di tempo. Magari una volta a settimana”. Lo ha perso quando aveva 27 anni e ha spiegato come i due avessero un buon rapporto.

Ha frequentato l’Accademia per diventare un attore, seguendo le orme del genitore: “Mi ha insegnato a credere nella gavetta e a essere una brava persona. Mi ha insegnato soprattutto l’umiltà. Era un uomo giocoso e insegnava agli altri a ridere sempre. Lui ti dava quella voglia”.

Crescendo, si è reso ovviamente conto del personaggio che suo padre era per l’Italia intera. Ha però sempre tentato di vederlo in quanto genitore, distaccandosi dall’immagine televisiva. In questo era aiutato anche dalla scelta di guardare ben pochi suoi programmi, così da vederne sempre e soltanto “la parte umana”.

Parlando però della sua vita, slegata dalla figura di suo padre, Simone Sabani è oggi un attore affermato, con alle spalle svariate pellicole. Basti pensare all’acclamato Diaz, di Daniele Vicari. Sul frotne televisivo ha preso parte ad A casa tutti bene di Gabriele Mucino, così come Il patriarca, con Claudio Amendola, e ancora Romanzo criminale e Don Matteo 7.

La storia d’amore con Rita Imperi

Simone Sabani ha raccontato come i suoi genitori si siano conosciuti. Una storia d’amore che ricalca quasi una sceneggiatura da fiction. Al tempo Gigi Sabani era un centralinista, ben distante dalla carriera di successo che lo attendeva.

Aveva però già iniziato ad affinare le proprie doti. Tutto è nato tra loro grazie a uno scherzo telefonico: “Mia mamma andò a un suo spettacolo di piazza. I due però non si conoscevano. Si sono ritrovati dopo anni, innamorandosi e infine sposandosi”.

Un grande amore tutelato dal conduttore. Non ci sono informazioni pubbliche su Rita Imperi che, a differenza di Simone Sabani, si è tenuta nel tempo lontana dai riflettori. Suo figlio è invece tornato spesso a parlare del genitore scomparso prematuramente. In varie interviste ha anche raccontato gli aspetti negativi di questa fama ereditata.

Il rapporto con la stampa non è sempre stato dei migliori, infatti. Molti gli chiesero, subito dopo il decesso, se ci fossero stati errori da parte dei medici: “Io non faccio diagnosi post-mortem, ma il nome di mio padre, del resto, è sempre stato usato per fare polemiche. Non posso dire che mio padre avrebbe potuto essere salvato. È impossibile saperlo. Nel caso in cui ci fosse stato un errore, però, meglio la gogna mediatica o il rimorso che può avere un uomo? Questa polemica non serve”.