Domenica In, Vanessa Incontrada: “Altri figli? Mai dire mai”

Mara Venier, come ogni domenica pomeriggio, ha ospitato nel suo salotto Vanessa Incontrada, che ha parlato del suo rapporto con suo figlio e con sua madre.

Un racconto toccante e ricco di emozioni, che ha regalato al pubblico di Domenica In un ritratto dell’attrice dolce e tenero. La Incontrada in questo momento è impegnata nelle riprese di Fosca Innocenti, una nuova fiction targata Mediaset che la vedrà vestire i panni di un Vice Questore a capo di una squadra tutta al femminile.

“In questo momento sto girando a Roma e ad Arezzo, vicino a casa. Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto tempo mi terrà lontano dalla mia abitazione e da mio figlio Isàl“, ha ammesso alla Venier. Del resto il figlio sta per compiere 13 anni, ed è in una fase complicata della sua vita, soprattutto dopo il Covid che ha colpito profondamente i ragazzi della sua età.

“Lui adesso pensa agli amici, solo che adesso riconosce quello che faccio e sento un grande orgoglio da parte sua“, ha raccontato. Vanessa ha mostrato il suo lato di mamma protettiva, tanto che Zia Mara si è lasciata andare a una domanda: “Io ti vedo così affettuosa, con tanto amore da dare, ma non hai pensato di avere altri figli?”.

“Chissà, forse succederà – ha confessato alla Venier – la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà, sarà, sennò va bene così”.

L’attrice poi, in occasione della festa della mamma, ha voluto parlare della sua carriera e del rapporto con sua madre Alicia. “Ho cominciato con la moda perché volevo viaggiare: non avevo l’ossessione di fare la conduttrice o l’attrice, adesso non potrei farne a meno, fa parte del mio Dna”.

A sostenerla nel suo percorso i suoi genitori, che l’hanno sempre lasciata libera di decidere del suo cammino: “I miei genitori sono stati sempre al mio fianco, e soprattutto mia mamma si è sempre fidata di me”. Oggi, che la madre è lontana, Vanessa avrebbe voglia di vivere il loro legame nella quotidianità, soprattutto per Isàl: “Quando sei giovane hai la voglia di conoscere, di fare e non ti pesa la mancanza. Oggi manca più di prima, lo ammetto, ho ancora bisogno di essere figlia, di ascoltarla, di litigarci. A volte non ci rendiamo conto diamo per scontato quell’amore che ci sembra durerà per sempre e capita che ci perdiamo delle cose”.