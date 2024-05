Laura Pausini compie 50 anni, le persone che hanno lasciato il segno nella sua vita

La cantante spegne il 16 maggio 50 candeline e non dimentica le persone più importanti per lei

Lo scorso luglio ha festeggiato trent’anni di carriera, e oggi compie 50 anni: un grande traguardo per Laura Pausini, che ha voluto celebrare questa giornata con un tenerissimo post su Instagram, con il quale ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state accanto in questi anni.

Laura Pausini, il post su Instagram per i suoi 50 anni

È un vero vulcano, una forza della natura: dai suoi esordi, con il tormentone di “Marco se ne è andato e non ritorna più” del brano La Solitudine, Laura Pausini non si è mai fermata, facendo il giro del mondo più e più volte con la sua voce.

Nei suoi trent’anni di carriera è salita sui palchi di tutta Italia e d’Europa, arrivando anche negli Stati Uniti e in America Latina diventando, secondo la versione spagnola della rivista People, tra le 25 donne latine più influenti negli Stati Uniti. Ha vinto tutti i più importanti premi in ambito musicale (tra cui un Grammy e quattro Latin Grammy), eppure il suo cuore è rimasto lo stesso di tanti anni fa.

Lo ha dimostrato ancora una volta nel giorno del suo compleanno, un traguardo importante, quello dei 50 anni, con un dolcissimo post su Instagram con il quale ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state accanto nel suo percorso.

“50 anni di vita e di persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di eventi che hanno disegnato la geografia del mio cammino”, si legge sul suo profilo a corredo di una carrellata di immagini che mostrano le tappe salienti della sua esistenza.

Dall’infanzia con mamma Gianna, papà Fabrizio e la sorella minore Silvia, i nonni, pilastri della sua vita, i primi traguardi, i successi di Sanremo, i premi, i riconoscimenti. E ancora la gravidanza, la nascita della sua Paola, il matrimonio con Paolo Carta e i momenti indimenticabili con gli amici più cari. Senza dimenticare i fan, che non l’hanno mai abbandonata in questi anni ricchi di soddisfazioni e amore.

“Grazie a tutti voi per avermi accompagnata nella mia crescita e nella realizzazione dei miei sogni con il vostro amore e la vostra presenza. Siamo solo a metà del percorso… grazie a tutti per avere fatto di me la persona che sono, spero di meritarvi sempre!“.

Laura Pausini, un’artista amata in tutto il mondo

Sebbene abbia raggiunto traguardi impressionanti, Laura Pausini si è sempre distinta per la sua genuinità e non ha mai dimenticato le sue origini e le persone che l’hanno cresciuta.

“La Laura che prende l’aereo è la stessa che prendeva il treno delle 7.30 a Solarolo e ora ha quasi 50 anni – ha raccontato in una recente intervista – non sono più solo italiana, non sono più solo mia”.

“Non penso mai a me come a una star, non sognavo di diventare famosa. Non avevo mai visto una donna fare pianobar, e non immaginavo che che sarei andata a cantare a Sanremo o all’Olympia di Parigi o al Madison Square Garden di New York – ha continuato -. Vivo la contraddizione. Aspiro a essere naturale dentro una vita che di semplice non ha niente“.