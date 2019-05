Chi è Gabriele, il figlio di Gigi Sabani

editato in: da

Gabriele è il figlio di Gigi Sabani, nato dall’amore del conduttore per Raffaella Ponzo. Il ragazzo, che oggi ha 11 anni, non ha mai conosciuto il padre.

Quando la compagna del conduttore scoprì di essere incinta infatti Gigi Sabani era appena morto, stroncato da un infarto a soli 54 anni. Una morte terribile e improvvisa, che spinse Raffaella a tenere segreta la gravidanza sino al quarto mese, quando decise di condividere con il pubblico l’arrivo del piccolo.

Gabriele non ha mai conosciuto il suo papà, ma la madre ha cercato in tutti i modi di raccontargli chi fosse Gigi, attraverso video e foto inedite. Il ragazzo è riuscito ad ottenere il cognome Sabani solamente nel 2011, quando Simone – il primogenito del conduttore nato dalle nozze con Rita Imperi – ha accettato di sottoporsi al test del DNA.

Classe 2008, Gabriele è venuto alla luce esattamente otto mesi dopo la tragica scomparsa del padre. Gigi Sabani morì il 4 settembre del 2007 in seguito ad un infarto mentre si trovava a casa di sue sorella. Poche ore prima il presentatore aveva accusato un malore, ma il medico che l’aveva visitato aveva diagnosticato solamente uno stato di stress. Alle 22.30 invece Sabani spirò a causa di un infarto.

Le circostanze della sua morte ancora oggi provocano molta rabbia in Raffaella Ponzo: “Gigi era a casa di sua sorella, la sua amatissima sorella – ha raccontato più volte -. Sentì un improvviso malessere che si tradusse con un forte dolore allo stomaco e al collo. Sua sorella chiamò su richiesta di Gigi il medico curante che gli prescrisse un farmaco antidolorifico”.

“Dopo aver ingerito il farmaco – ha svelato la compagna di Sabani – passò circa 1 ora e mezza ed ebbe un infarto fulminante. I dolori accusati prima erano dei palesi avvertimenti. Perché non denunciammo? Io non potevo. Ero solo la sua compagna. Non sua moglie. Non avevo e non avrei tutt’ora alcun diritto. Mia cognata ebbe paura. Il medico la minacciò”.