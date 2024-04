Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Laura Pertici, moglie di Gabriele Corsi

In un mondo dello spettacolo dove le luci dei riflettori spesso oscurano le figure che stanno dietro le quinte, emerge la figura di Laura Pertici, non solo come compagna di vita di Gabriele Corsi, noto conduttore televisivo, ma anche come giornalista di talento con una carriera ricca e variegata.

Chi è Laura Pertici, la moglie di Gabriele Corsi

Laura Pertici, moglie di Gabriele Corsi, è una figura di spicco nel giornalismo italiano, nota per il suo acume professionale e per essere stata al timone di importanti redazioni nazionali. Prima di diventare caporedattrice del quotidiano La Repubblica, Laura aveva già una solida esperienza nel campo giornalistico, avendo lavorato con il gruppo editoriale Gedi e contribuito in modo significativo al panorama informativo italiano.

Il suo cammino professionale inizia nel 1990, quando pubblica il suo primo articolo per Repubblica. La sua carriera ha preso una svolta significativa nel 1997, quando ha contribuito alla fondazione della redazione di Radio Capital. Prosegue poi con il lancio del progetto web di Repubblica Radio nel 2005 e il passaggio a RepTv nel 2007, dimostrando la sua capacità di adattarsi e innovare in un’industria in rapida evoluzione.

Feminista dichiarata e attiva, Laura si impegna a promuovere l’uguaglianza di genere nel suo ambiente di lavoro e oltre. La sua vita privata rimane avvolta in una certa discrezione, con poche informazioni disponibili al pubblico; sappiamo però che è molto legata alla sua città natale, Roma. Si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università La Sapienza di Roma e ha avuto esperienze professionali anche a Firenze, dove si è occupata di relazioni internazionali.

Il ritratto di Laura Pertici è quello di una donna dinamica e intraprendente, che ha saputo coniugare il suo impegno professionale con una vita familiare complessa e arricchente al fianco di Gabriele Corsi. La loro storia condivisa è un esempio di come ambizione e vita privata possano intrecciarsi armoniosamente, arricchendosi a vicenda.

Nonostante le responsabilità e gli impegni, Laura e Gabriele condividono una passione per i viaggi e l’esplorazione, un interesse che li ha visti spesso viaggiare insieme attraverso diverse culture e paesaggi, arricchendo la loro relazione e offrendo nuove prospettive sulla vita e sull’amore. Il loro amore si è consolidato nel tempo, sopravvivendo alle inevitabili sfide che la vita pubblica può portare.

Fonte: IPA

La storia d’amore e viaggi di Laura Pertici e Gabriele Corsi

La storia d’amore tra Laura e Gabriele ha inizio più di 18 anni fa, e da allora, il loro legame si è solo rafforzato. Gabriele, noto per il suo lavoro con il Trio Medusa e come commentatore all’Eurovision Song Contest 2023 insieme a Mara Maionchi, ha sempre trovato in Laura non solo una moglie ma una vera compagna di vita. La loro vita insieme è stata arricchita dalla nascita dei loro due figli, Margherita e Leonardo, che hanno aggiunto una nuova dimensione al loro amore.

Laura, nonostante la tendenza a mantenere un basso profilo sui social media, non nasconde il suo affetto e ammirazione per il marito, celebrando le sue realizzazioni sia professionali che personali. Il loro amore per i viaggi li ha visti esplorare insieme molti angoli del mondo, una passione che non solo li ha uniti di più ma ha anche influenzato il loro modo di vedere e vivere la vita.