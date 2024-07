Fonte: Getty Images Laura Antonelli

Enrico Piacentini è l’unico marito di Laura Antonelli. L’attrice, protagonista di moltissimi successi e tra i grandi amori di Jean-Paul Belmondo, si è sposata una sola volta, da giovane, ma le nozze sono durate davvero poco. Questo matrimonio è comunque l’unico che ha celebrato nella sua intera vita: un passo importante che aveva definito come uno degli errori più grandi della sua vita.

Enrico Piacentini, l’unico marito di Laura Antonelli

Quando Laura Antonelli ha sposato Enrico Piacentini, aveva appena 24 anni. Siamo quindi a metà degli anni ’60. Il matrimonio è però durato pochissimo e da un giorno all’altro hanno deciso di separarsi. Lei ha sempre parlato pochissimo di quest’unione, dalla quale non sono nati figli, ma in un’intervista aveva avuto modo di dichiarare di essersi pentita moltissimo per essersi sposata così giovane, “senza sapere cosa stessi facendo”.

Di suo marito si hanno pochissime informazioni ma sappiamo per certo che di professione faceva l’antiquario. Enrico Piacentini è rimasto inoltre legato a filo doppio al mondo dello spettacolo perché Laura Antonelli non è l’unica attrice che ha sposato. Diversi anni dopo è infatti diventato il marito di Bedy Moratti, erede della dinastia Moratti e sorella di Massimo, ex Presidente dell’Inter.

Chi è la seconda moglie di Enrico Piacentini

Nella vita dell’ex marito di Laura Antonelli c’è stata un’altra donna importantissima e famosa. Si tratta di Maria Rosa Moratti, conosciuta come Bedy, attrice di teatro e sorella di Massimo e Gian Marco Moratti. È inoltre la cognata di Letizia Moratti, ex Ministra e Sindaco di Milano, vedova di suo fratello Gian Marco scomparso nel 2018. Enrico Piacentini non è stato il suo unico marito. Ha infatti sposato Gian Marco Giuliani, proprietario dell’azienda Amaro medicinale Giuliani e da lui ha avuto una figlia: Maria Sole Giuliani.

Fonte: IPA

Negli anni, Bedy Moratti ha recitato prevalentemente come attrice di teatro ma è comparsa anche al cinema e in tv. Negli anni ha ricoperto anche ruoli di rappresentanza nell’Inter e ha assunto l’incarico di Presidente Onorario quando il club era di proprietà di suo fratello Massimo. Nata a Milano nel 1942, ha avuto una relazione con l’attore Klaus Kinski.

Gli altri amori di Laura Antonelli

L’amore è spesso stato al centro della sua vita, e non solo per il matrimonio con Enrico Piacentini che comunque non avrebbe più risposato se avesse potuto. Da parte del suo ex marito non ci sono mai state dichiarazioni e ha proseguito con serenità il suo percorso esistenziale innamorandosi di nuovo. Di Bedy Moratti, ad esempio, che lei aveva sposato in seconde nozze.

Laura Antonelli, invece, aveva avuto una relazione con il comico Marco Marenco e subito dopo con Jean-Paul Belmondo, probabilmente il più grande amore della sua vita, al quale è stata unita per 8 anni. Una diva malinconica che dalla sua vita non ha ottenuto quello che voleva davvero. La cosa più importante, l’amore, probabilmente l’ha sempre delusa. È rimasta sola, fino alla fine, e quasi nessuno di quelli che l’hanno conosciuta, diretta o corteggiata nel corso dei suoi lunghi anni di carriera si è mosso per darle sollievo nei suoi ultimi anni di vita.