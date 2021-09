Jean-Paul Belmondo, chi sono i suoi 4 figli

editato in: da

Una vita fatta di cinema ma anche di grandi amori, quella di Jean-Paul Belmondo. L’attore francese si è spento a 88 anni, come ha fatto sapere il suo entourage, lasciando un enorme vuoto nel mondo dell’arte e nella sua famiglia, composta da quattro figli. Purtroppo, l’artista aveva perso la sua primogenita Patricia, nel 1993, in un tragico incendio.

La disgrazia di Patricia si è consumata in pochi minuti. I Vigili del Fuoco, accorsi sul posto dopo le segnalazioni dei vicini, non hanno potuto salvare la donna di appena quarant’anni che ha perso la vita nel suo piccolo appartamento a due passi da Montparnasse. Nonostante il grande dolore, Belmondo aveva comunque tenuto fede ai suoi impegni lavorativi salendo sul palco di Santo Per Signore, una commedia di Georges Feydeau.

Dalla prima moglie Élodie Constantin, Belmondo ha avuto anche la figlia Florence, nel 1960. Di lei si sa molto poco, se non che ha deciso di lasciare la Francia per trasferirsi negli Stati Uniti con il marito e tutta la famiglia. È molto riservata e raramente pubblica immagini private, se si fa eccezione per quelle che sono comparse nei mesi della pandemia e che ha voluto condividere per accorciare le distanze con le persone care, lontane a causa delle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid.

Il più noto dei suoi figli maggiori è Paul Alexandre, celebre pilota di Formula Uno e successivamente proprietario di una scuderia automobilistica, la Paul Belmondo Racing, con la quale ha partecipato anche alla 24 Ore di Le Mans. Oltre alla passione per i motori, è stato anche attore per il cinema in ruoli minori mentre in Italia è conosciuto per aver partecipato all’edizione del 2007 del reality L’Isola dei Famosi.

Dalla sua seconda moglie, Natty Tardivel, Jean-Paul Belmondo ha avuto la sua figlia minore Stella, nata nel 2003. L’amore con la sua seconda moglie è finito nel 2008, ma il rapporto con i figli è sempre stato meraviglioso, come aveva dichiarato suo figlio Paul: “Mio padre ha avuto una vita spericolata, al cinema, sempre nei panni del ragazzaccio virile, dal pugno e lo schiaffo facile, anche con le donne, ma nella vita era una pasta d’uomo, un padre tenero, sempre pronto allo scherzo”.