Il Gladiatore 2, trailer e prime foto dell’attesissimo sequel con Paul Mescal

Fonte: IPA Paul Mescal in "Il Gladiatore 2"

Crescono l’attesa e l’emozione per un nuovo capitolo de Il Gladiatore, film uscito nel 2000 e diventato un vero e proprio cult. Le arene, le violente battaglie e i sacrifici che ci hanno trasportato nell’antica Roma stanno per riprendere forma con Il Gladiatore 2, sequel del primo film, diretto sempre da Ridley Scott, che già dalle sue prime immagini sembra avere tutte le carte in regola per immergerci ancora una volta in quelle atmosfere. Scopriamo il trailer e le prime immagini del film.

“Il Gladiatore 2”, pubblicato il trailer ufficiale

Difficile dimenticare la meravigliosa interpretazione di Russel Crowe ne Il Gladiatore: un Massimo Decimo Meridio, determinato, combattivo e pronto a sacrificarsi. In tantissimi si sono commossi al solo sentire l’iconica frase: “Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell’esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa… e avrò la mia vendetta… in questa vita o nell’altra!”

Un personaggio senza pari, per una pellicola che ha fatto la storia e davvero difficile da superare. A 24 anni dalla sua uscita, Ridley Scott decide di riportare sul grande schermo le atmosfere e le storie dei gladiatori con un sequel che già dal suo annuncio ha acceso nei fan un hype degno di nota.

Il Gladiatore 2 è ambientano anni dopo la morte di Massimo Decimo e si concentra sulla vita di Lucio, nipote di Marco Aurelio e figlio di Lucilla, che dopo essere ridotto in schiavitù in seguito a causa della conquista della Numidia, decide di intraprendere la vita da gladiatore e, ispirandosi a Massimo, di combattere per vendicarsi dei soprusi e opporsi agli imperatori Caracalla e Geta.

Grandissima attesa, quindi, per le nuove e sanguinose battaglie al Colosseo che forgeranno un nuovo e imperdibile Gladiatore, questa volta impersonato dal seguitissimo Paul Mescal. Nell’attesa di poterlo vedere nelle sale a novembre 2024, Paramount ha pubblicato il trailer ufficiale.

“Il Gladiatore 2”, il cast con Paul Mescal e Pedro Pascal

Un film tanto atteso non poteva che avere un cast davvero invidiabile. Protagonista assoluto e Paul Mescal che, dopo aver ottenuto il successo internazionale grazie alla sua presenza in Normal People, serie TV cult tratta dall’omonimo romanzo di Sally Rooney, interpreta Lucio.

Fonte: IPA

Una scelta, quella di fargli interpretare il protagonista, decisa in brevissimo tempo, come ha raccontato lo stesso Mescal in un’intervista: “Abbiamo parlato per circa 20-30 minuti. Volevo avere un’idea della trama, poi abbiamo trascorso gli ultimi dieci minuti a parlare dello sport che ho praticato da ragazzino: il calcio gaelico. Forse è una cosa che mi ha aiutato, in quanto mi sono abituato a usare il mio fisico”. La proposta per la parte è poi arrivata qualche settimana dopo.

Al suo fianco vedremo poi Pedro Pascal nei panni del generale Marco Acacio, Denzel Washington, Barry Keoghan, Joseph Quinn che interpreterà Caracalla.

Fonte: IPA

Un cast fatto anche di grandi ritorni come quello di Connie Nilsen, che vestirà ancora i panni di Lucilla, madre di Lucius e figlia del defunto imperatore Marco Aurelio, Djimon Hounsun e Derek Jacobi. Grande assenza, invece, quella di Russell Crowe.