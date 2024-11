Non soltanto una stretta di mano fuori dall'ordinario per la Famiglia Reale ma anche un rifiuto insolito: ecco perché questo incontro fa discutere

Una serata decisamente interessante, quella della premiere de Il Gladiatore II a Londra. Il nuovo film di Ridley Scott porta con sé un trio di grandi attori, tra i quali spicca ovviamente Denzel Washington. La leggenda di Hollywood, tra i più grandi interpreti di sempre, ha incontrato Re Carlo, ma le cose non sono andate proprio secondo il protocollo. Sui social, inoltre, qualcuno discute anche del clamoroso rifiuto da parte della star nei confronti del sovrano.

Denzel Washington incontra Re Carlo

Una serata davvero incredibile, quella roboante della premier londinese de Il Gladiatore II. Ridley Scott è tornato a raccontare una storia tra le più amate della sua filmografia, ampliandole il respiro e aggiungendo nuovi interpreti ad alcuni del passato.

Il cast protagonista, composto da Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington, ha avuto la chance di incontrare Re Carlo. Lo stesso dicasi per il regista, ovviamente. Il sovrano è stato molto cordiale e ha definito fantastica la lunga carriera di Washington.

Questi, abituato a incontrare celebrità di ogni sorta, ha gestito l’incontro alla sua maniera, con il sorriso di fabbrica, di chi sa stare a proprio agio in qualsiasi circostanza. Re Carlo si avvicina e offre la mano a tutti. Il primo gesto dev’essere del sovrano e nessuno, tranne la star, alza anche la seconda mano. Denzel Washington lo fa, chiudendo Carlo in una stretta amichevole: “Non so se avrei dovuto farlo o meno, ma è un piacere per me”. Parlando del suo personaggio, poi, spiega: “Sono semplicemente atroce, ma in realtà sono un buon uomo che fa del suo meglio, vedrà”.

Assente all’evento la Regina Camilla, ancora alle prese con problemi di salute. Le è stata infatti diagnosticata un’infezione al petto. Qualcosa di stagionale, rassicurano i medici, ma abbastanza grave da impedirle di partecipare anche al Remembrance Day.

Il rifiuto di Denzel Washington

La scena della stretta a due mani ha strappato molti sorrisi. Un uomo della caratura di Denzel Washington non sente di certo la pressione di incontrare un membro della Famiglia Reale. Qualcuno ha però evidenziato un certo fastidio online alla notizia del suo rifiuto dinanzi alla chance di un incontro privato con Re Carlo.

L’attore si è limitato al faccia a faccia di cui sopra. Stando a fondi presenti, gli si sarebbe poi avvicinata la security del sovrano, intenzionata a scortarlo in una stanza privata, così da poter conversare con sua Maestà.

Niente da fare, Washington ha preferito restare in compagnia dei fan, accorsi lì per l’anteprima. Un riconoscimento dovuto, ma tutt’altro che scontato quando si parla di grandi stelle del cinema. Si riporta inoltre un’ipotetica frase dell’attore, in riferimento alla security: “Le regole le faccio io”.