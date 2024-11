Re Carlo perde di nuovo Camilla. La Regina salta la première del Gladiatore II

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo è costretto a rinunciare di nuovo a Camilla. La Regina consorte è tornata al lavoro martedì 12 novembre, ma salta la première londinese del Gladiatore II per motivi di salute.

Re Carlo in difficoltà, Camilla dà forfait alla prima del Gladiatore II

Camilla preoccupa, il Palazzo minimizza ma è evidente che la Regina consorte ancora non sta bene, tanto che la decisione di non presenziare alla prima del film evento, Il Gladiatore II, perché non si è ripresa dall’infezione del torace che l’ha colpita la scorsa settimana, appena tornata dal viaggio di Stato in Australia e Samoa.

Re Carlo si è quindi trovato in grande difficoltà, non potendo contare sulla moglie che è tornata al lavoro ma a regime ridotto, seguendo il consiglio dei medici. Camilla ha dimostrato grande forza nei mesi scorsi. In privato ha dovuto affrontare la malattia del marito e ha dovuto aiutarlo e sostenerlo nella sua lotta contro il cancro, anche frenandolo nelle sue attività. Pubblicamente, si è trovata a sostituirlo in cerimonie complesse e a mantenere un senso di equilibrio e solidità all’interno della Monarchia.

Ma alla fine tutto questo stress si è fatto sentire. Il tour in Australia è stata la goccia che ha fatto traboccare il fase. Camilla si è ammalata e l’infezione al petto le ha impedito di partecipare al Remembrance Day dove è stata sostituita dalla Duchessa di Edimburgo che è apparsa al suo posto sul balcone del Cenotafio, accanto a Kate Middleton.

La Regina Camilla è ricomparsa a Palazzo

I medici hanno permesso alla Regina consorte di ospitare un ricevimento per la Booker Prize Foundation alla Clarence House il 12 novembre, dove si è presentata indossando uno smanicato nero sopra a una camicia bianca, un look castigato e un po’ da educanda. Camilla si è intrattenuta con i suoi ospiti e ha posato per le foto ufficiali, per poi ritirarsi nelle sue stanze.

Fonte: Getty Images

Oggi ha rassicurato Carlo, presenziando con lui al ricevimento a Palazzo per celebrare l’industria cinematografica e televisiva. Ma la partecipazione della Sovrana è limitata. Carlo dunque deve arrangiarsi da solo, perché sua moglie non è in grado di affrontare il red carpet del Gladiatore II. Anche perché l’umidità e le basse temperature della sera possono nuocere alla sua salute cagionevole, infatti Camilla non si è del tutto ripresa dall’infezione al torace.

Re Carlo solo sul red carpet

Il Re quindi perde di nuovo Camilla, ma non rinuncia alla prima e all’incontro con il regista Ridley Scott e con il cast tra cui Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen e Pedro Pascal.

Sono lontani tempi della prima di No time to die, quando Carlo, Camilla, William e Kate in oro stringevano la mano sul red carpet a James Bond, alias Daniel Craig.