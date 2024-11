Re Carlo, la paura del cancro che si è concretizzata. Nessuno lo sapeva

Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo aveva paura del cancro, un timore con cui ha convissuto per anni e nessuno lo sapeva. Una sorta di premonizione che si è avverata quando ha ricevuto la diagnosi di tumore a febbraio 2024.

Re Carlo, la paura del cancro che nessuno conosceva

Re Carlo ha sempre avuto paura del cancro, ma non era trapelato nulla fino alla pubblicazione del nuovo libro di Robert Hardman, Charles III: New King. New Court. The Inside Story, in cui racconta del rapporto del Sovrano con la malattia. Come l’incubo del cancro abbia perseguitato Carlo fin da quando era Principe del Galles. Aveva paura di ammalarsi e non lo aveva detto a nessuno, solo i suoi più stretti collaboratori ne erano a conoscenza e l’hanno rivelato solo ora all’autore reale che ha raccolto le loro testimonianze in questo volume.

Carlo dunque aveva paura del cancro, ma nel contempo era molto preparato sull’argomento, perché sosteneva diverse associazioni che si occupavano della ricerca contro i tumori.

“Aveva una conoscenza della malattia più approfondita rispetto alla maggior parte delle persone”. Per questo quando si è trovato ad affrontare una delle diagnosi più spaventose, dopo un intervento chirurgico alla prostata ingrossata, il Re ha avuto una reazione razionale e la prima cosa cui ha pensato è stato come affrontare la malattia, come trovare una soluzione contro di essa.

Re Carlo, la reazione alla diagnosi del cancro

Hardman ha riportato la testimonianza di un assistente senior del Re: “Cancro è una parola molto spaventosa se sei un re o chiunque altro. È un grande shock. Ma lui è stato bravo a prendere le cose sul serio e poi a dire: ‘Bene. Come faremo a procedere con questa cosa?’ Era molto chiaro sul fatto che avrebbe continuato a fare tutte le cose costituzionali esattamente come aveva fatto prima”.

È quasi come se Carlo si aspettasse questa diagnosi e dopo aver elaborato la paura, ha deciso di reagire con determinazione senza farsi prendere dallo sconforto e pensando in priorità ai suoi doveri di Sovrano.

Re Carlo e la decisione di parlare del suo cancro

Il libro mette in evidenza la decisione personale del Re di rendere pubblica la sua malattia. È stata la prima volta che Buckingham Palace ha comunicato con tale chiarezza lo stato di salute di un Sovrano. E tutto è dipeso da Carlo. “È stata una decisione facile”, si legge nel testo, perché è così che si procede a Palazzo ora, come dire che i tempi sono cambiati e la Monarchia vuole avere un dialogo trasparente con i suoi sudditi, per creare sintonia. “Quando sai che il Re ha il cancro, ogni malato di cancro potrebbe sentirsi in sintonia con lui” e per lo stesso motivo non sono state date altre informazioni più dettagliate sul tipo di tumore e sul suo stadio.

Hardman ha raccolto diverse testimonianze di assistenti di Carlo, ma il Palazzo non ha preso alcuna posizione ufficiale nei confronti del libro, né ha rilasciato commenti in proposito.