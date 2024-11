Re Carlo, cosa rischia per la malattia di Camilla. Aggiornamenti dal Palazzo

Fonte: Getty Images Camilla e Carlo

Camilla ha un’infezione al petto non meglio specificata e Re Carlo dovrebbe essere in isolamento. Infatti, la malattia della moglie potrebbe essere rischiosa per lui a causa del tumore. Intanto, Buckingham Palace ha dato nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute della Regina consorte.

La malattia della Regina Camilla

Dopo il viaggio in Australia e a Samoa, Camilla non si è sentita bene. Già prima di partire era preoccupata dalle ripercussioni che la fatica e lo stress del tour potevano avere su di lei. E puntualmente tali preoccupazioni si sono avverate. La Regina consorte ha contratto un’infezione al torace. Il Palazzo non ha fornito ulteriori dettagli, per cui non si sa se è di origine batterica o virale, né si conosce quanto sia grave.

Però, Camilla è stata costretta a sospendere tutti gli impegni presi per la settimana ed è probabile che salti anche la cerimonia del Remembrance Day che si tiene il prossimo 10 novembre, cui dovrebbe comunque partecipare Kate Middleton.

Camilla, il nuovo annuncio di Buckingham Palace

Quasi certamente la Regina non ci sarà, se si legge tra le righe dell’ultimo comunicato inviato da Buckingham Palace sulle sue condizioni di salute. Dopo aver comunicato la malattia di Camilla e la conseguente cancellazione dei suoi impegni il 5 novembre, il portavoce della Sovrana ha fatto sapere che tornerà al lavoro martedì prossimo.

Il 12 novembre Camilla infatti ospiterà un ricevimento in occasione del Booker Prize Reception, per celebrare gli autori e i libri candidati al premio. Dunque, non si menziona la commemorazione del 10 novembre. Ciò significa che la Regina non sarà presente, anche se con un ulteriore comunicato il Palazzo potrebbe dare diverse indicazioni a ridosso della cerimonia.

In ogni caso, sappiamo che Camilla si sta curando a casa e che, se ufficialmente ritornerà in pubblico tra pochi giorni, le sue condizioni non devono essere particolarmente serie. Insomma, potrebbe trattarsi anche di un raffreddamento conseguente agli sbalzi di temperatura cui la Regina, 77 anni, si è esposta viaggiando da una parte all’altra del mondo.

Re Carlo, cosa rischia con la malattia di Camilla

A destare più preoccupazione è invece Carlo. La malattia della moglie potrebbe essere per lui potenzialmente pericolosa. Infatti, il Re sta combattendo da mesi contro un cancro e le sue difese immunitarie potrebbero essere compromesse.

Secondo fonti vicine al Palazzo, sono state prese delle precauzioni per evitare che Carlo si esponga all’infezione che ha contratto Camilla. Sappiamo che la Regina si sta curando a casa, ma non sappiamo in quale case e dunque è probabile che lei e il Re siano momentaneamente separati.

Anche per questo motivo, è probabile che si cerchi di evitare che entrino in contatto durante eventi pubblici, come il Remembrance Sunday, dove per altro Camilla e Kate Middleton, anche lei colpita da un tumore, si troverebbero fianco a fianco. Senza contare che quella particolare commemorazione richiede che i membri della Famiglia Reale stiano per diverso tempo all’aperto, sul balcone del cenotafio.