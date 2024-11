La Regina Camilla rinuncia all’ultimo al gala di stasera. Aggiornamenti sulla sua salute

Camilla dà forfait a sorpresa a Carlo, non presenzierà stasera al Royal Variety Performance a causa "sintomi post-virali persistenti". Le sue condizioni di salute

Fonte: Getty Images Camilla

La Regina Camilla è stata costretta a cancellare la sua partecipazione dal Royal Variety Performance di stasera a causa delle sue condizioni di salute. Lo fa sapere il Palazzo.

Camilla dà forfait al Royal Variety Performance

La Regina Camilla avrebbe dovuto accompagnare Re Carlo al Royal Variety Performance che si tiene stasera, 22 novembre, ma all’ultimo ha dovuto rinunciare a questa uscita sera. Infatti, non si è ancora completamente ristabilita dall’infezione al torace che l’ha colpita al suo ritorno dal viaggio in Australia nei primi giorni di novembre.

Il portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere che la regina Camilla si è ritirata dal Royal Variety Performance di stasera a causa di “sintomi post-virali persistenti” in seguito all’infezione toracica.

La Regina Camilla è ancora malata: il messaggio di Buckingham Palace

Questa la comunicazione ufficiale del Palazzo per giustificare l’assenza della Sovrana al gala: “A seguito di una recente infezione toracica, la Regina continua ad accusare persistenti sintomi post-virali, per cui i medici hanno consigliato a Sua Maestà, dopo una settimana intensa di impegni, di dare priorità al riposo”.

Il portavoce ha aggiunto: “Con grande rammarico, la Regina ha pertanto deciso di non presenziare al Royal Variety Performance di stasera. Sua Maestà sarà presente come previsto”.

Fonti vicine alla Regina precisano che la decisione di non partecipare al Royal Variety Performance è stata presa perché l’evento si protrae fino a tarda sera. Un altro insider ha affermato che la Regina era “naturalmente delusa di non poter assistere allo spettacolo di stasera e porge le sue sincere scuse a tutti i soggetti coinvolti, ma è fermamente convinta che ‘lo spettacolo deve continuare'”.

È la seconda volta che Carlo deve rinunciare alla compagnia di sua moglie a eventi di gala questo mese. Il Sovrano infatti è stato costretto a presenziare da solo alla prima londinese del Gladiatore 2, perché Camilla aveva contratto un’infezione al torace, non meglio specificata da Palazzo, che le ha impedito di far fronte a diversi eventi pubblici per quasi dieci giorni, tra cui le importanti cerimonie del Remembrance Day.

Regina Camilla, condizioni di salute

La Regina sembrava essere guarita dall’infezione, tanto che aveva accolto il corpo diplomatico all’annuale ricevimento che il Re organizza a Buckingham Palace. Ma evidentemente non si era del tutto ripresa. I medici le hanno consigliato di esporsi al freddo e all’umidità serale, pregandola di rinunciare al Royal Variety Performance dove spesso a brillare è stata Kate Middleton.

Le condizioni di salute di Camilla, a quanto si apprende, non destano particolari preoccupazioni. La rinuncia allo show è una precauzione necessaria per rimettersi completamente. Si ritiene che la Regina e Carlo trascorreranno il weekend a Sandringham.