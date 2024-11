Kate Middleton, niente tiara. Salta il ricevimento a Buckingham Palace

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non ha preso parte al ricevimento di Buckingham Palace per il corpo diplomatico. Niente tiara e abito scintillante per la Principessa del Galles che ha preferito non sforzarsi troppo, non essendosi ancora del tutto ristabilita dopo la fine della chemioterapia.

Kate Middleton salta il banchetto a Buckingham Palace

Nel 2023 Kate Middleton ha preso parte al gala di Palazzo indossando un magnifico abito da sera di Jenny Packham, impreziosito dalla tiara Lover’s Knot, in omaggio alla compianta suocera Lady Diana. Ma questa volta ha preferito saltare la serata, contrariamente a quanto si era pensato tempo fa, forse troppo impegnativa per le sue scarse riserve energetiche dopo la diagnosi di cancro.

In effetti, era prevedibile che la Principessa del Galles non fosse pronta ad affrontare gli impegnativi appuntamenti che spettano ai membri senior della Famiglia Reale nelle settimane precedenti il Natale. Al suo ritorno ai doveri pubblici, Kate aveva dichiarato che avrebbe ripreso gradualmente e secondo le ultime indiscrezioni, non fa nulla senza il consenso dei medici. “Si sente più esausta di prima” e non vuole esagerare. Infatti, il suo obiettivo principale è quello di non ammalarsi di nuovo.

Così, ha deciso di dosare le forze. L’abbiamo vista agli eventi del Remembrance Day dove è stata impeccabile e la sua presenza era necessaria, anche a causa del forfait della Regina Camilla. Adesso, però ha deciso di concentrarsi sul concerto di Natale che sta organizzando personalmente e si terrà il prossimo 6 dicembre all’Abbazia di Westminster.

Da qui la rinuncia al banchetto di Stato a Buckingham Palace. Tra l’altro, di solito il gala si svolge agli inizi di dicembre, ma quest’anno è stato deciso di anticiparlo perché nei primi giorni del prossimo mese sarà in visita a Londra lo sceicco del Qatar.

Come si svolge il ricevimento a Palazzo

In questa occasione tutti gli ospiti si dispongono in fila per permettere ai membri della Famiglia Reale di parlare con ciascuno di loro. La serata prosegue con un aperitivo e una cena a buffet. Successivamente è dato un ballo, ma i Reali si ritirano prima che inizi.

Ovviamente alla cena per il Corpo Diplomatico era presente Re Carlo e la Regina Camilla. La Sovrana ha attraversato un periodo piuttosto difficile. Al suo rientro dal viaggio in Australia si è ammalata e ha dovuto saltare alcuni eventi, perché i medici le hanno consigliato di riposarsi per riprendersi dall’infezione al petto. E poi ha perso lo scorso weekend la sua amata cagnolina Beth a causa di un tumore. Alla serata si è unito William, ovviamente da solo.