Kate Middleton, di nuovo al gala di Palazzo con tiara e abito da sogno

Kate Middleton e Camilla, look a confronto al ricevimento di Buckingham Palace

Kate Middleton avrebbe acconsentito a partecipare alla serata reale più importante dell’anno, il ricevimento del corpo diplomatico a Buckingham Palace che si tiene a inizio dicembre. L’indiscrezione è trapelata da un collaboratore di Palazzo che assicura la presenza della Principessa del Galles al gala con tanto di tiara, onorificenze e magnifico abito da sera.

Kate Middleton, l’indiscrezione sul gala di Palazzo

Kate Middleton ha terminato la chemioterapia preventiva, come ha comunicato in un toccante video a inizio settembre, e sta riprendendo gradualmente la sua agenda di lavoro.

Dopo 9 mesi il suo nome è comparso per ben due volte nella Court Circular, il registro giornaliero degli impegni dei membri della Famiglia Reale. La Principessa del Galles ha infatti presenziato a due riunioni di lavoro ufficiali nel Castello di Windsor.

In particolare nel secondo incontro, Kate avrebbe discusso del programma del concerto di Natale che è solita organizzare dal 2021, e che va in onda sulla tv britannica la Vigilia. Ciò significa che, quasi certamente, assisterà allo spettacolo, insieme a William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Così, come dovremmo vederla affacciarsi sul balcone del Cenotafio insieme alla Regina Camilla, in occasione del Remembrance Day, il prossimo novembre.

Questi sono i due grandi eventi cui dovrebbe prendere parte la Principessa del Galles. Non erano però circolate indiscrezioni, almeno fino ad ora, in merito al Banchetto di Stato che il Re ogni anno offre al Corpo diplomatico al quale solitamente partecipano, oltre al Sovrano e alla Regina Camilla, anche William e Kate e altri membri senior della Famiglia Reale, come Sophie ed Edoardo di Edimburgo.

Stando a un ex membro dello staff di Palazzo, Lady Middleton sarebbe attesa al gala di inizio dicembre. L’ex maggiordomo reale Paul Burrell, che ha lavorato per la principessa Diana fino alla sua morte nel 1997, ha definito l’evento “la notte più importante dell’anno per i Reali“.

Kate Middleton, abito da sogno e tiara

Per questo motivo la presenza della Principessa del Galles è quasi d’obbligo, ovviamente se i medici che la stanno seguendo nella cura contro il cancro saranno d’accordo. Dal canto suo, Kate ci terrà particolarmente ad esserci, perché sa quanto sia importante per Re Carlo. Il suo senso del dovere la porterà a fare qualunque cosa sia in suo potere per non perdersela.

Il dress code della serata è tra i più formali dell’anno. Camilla, Kate e le altre Principesse indosseranno la tiara e i gioielli più preziosi della Corona. Lo scorso anno la moglie di William si presentò al ricevimento con un abito lungo di paillettes rosa, firmato Jenny Packham, gli orecchini con diamanti della Regina Elisabetta II e il diadema Lover’s Knot appartenuto a Lady Diana.