Kate Middleton in paillettes e diamanti al gala di Natale: il significato della tiara

Kate Middleton e Camilla, look a confronto al ricevimento di Buckingham Palace

Kate Middleton brilla al ricevimento di Natale che Buckingham Palace offre al corpo diplomatico. La Principessa del Galles indossa un magnifico abito avvolgente in paillettes rosa dorate, da 6mila euro e firmato Jenny Packham, che la fa sembrare un’attraente sirena. Mentre sul capo sfoggia la più famosa delle tiare di Lady Diana, la Lover’s Knot, che nasconde un preciso messaggio.

Kate Middleton, la vendetta al ricevimento di Natale a Buckingham Palace

La scintillante presenza di Kate Middleton al gala di Natale di Palazzo, insieme a William, è una chiara affermazione di potere ed è un avvertimento per tutti coloro che intendono minare la solidità della Famiglia Reale e della Monarchia britannica. I Principi del Galles sono affianco di Re Carlo e della Regina consorte Camilla nel proteggere la Corona da qualsiasi abuso e insulto.

E ovviamente il primo diretto riferimento è a Omid Scobie e alle sue accuse di razzismo contenute nel suo libro Endgame. Ma è anche un avvertimento a Harry e Meghan Markle, ora più che mai perfettamente consapevoli di quanto possono perde nella guerra contro i Windsor.

Dunque, il party pre-natalizio a Palazzo ha il sapore di una vendetta e di una rivincita contro i nemici di Kate, William, Carlo e Camilla. E la foto ufficiale dei Sovrani insieme ai Principi del Galles ne è la prova.

In fondo, Lady Middleton aveva già dimostrato di non aver paura delle accuse di razzismo, per altro tutte da dimostrare, apparendo magnifica e serena all’inaugurazione del nuovo reparto dell’ospedale S. Thomas di Londra, dove ha indossato uno dei suoi strepitosi tailleur pantalone.

Kate Middleton, l’abito da sera di Jenny Packham

Anche il look di Kate dimostra che non è per niente abbattuta da quanto sta accadendo intorno a lei. La moglie di William si presenta al ricevimento di Buckingham Palace con l’abito Georgia di Jenny Packham in oro rosa del valore di circa 6mila euro. Si tratta di un lungo abito aderente, a girocollo, con maniche lunghe e piccolo strascico, tutto ricoperto di paillettes, che fa sembrare Kate una sirena.

Sebbene la Principessa lo aveva già indossato lo scorso giugno al matrimonio del Principe Hussein di Giordania, ha lasciato di nuovo tutti senza fiato al suo arrivo a Palazzo.

Il look da gran sera di Kate si completa con la fascia da Dama di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano e la tiara Lover’s Knot che fu di Lady Diana e che la moglie di Will ha già indossato in diverse occasioni, anche per il ricevimento a Palazzo nel novembre 2022, il primo senza la Regina Elisabetta.

Kate Middleton, la tiara di Diana e gli orecchini di Elisabetta II

Dunque, a rendere ancora più prezioso l’outfit di Kate è la cascata di diamanti che ha scelto di indossare. A cominciare – abbiamo detto – dalla tiara Lover’s Knot, appartenuta a Diana, che è realizzata in diamanti e perle. Il diadema, che secondo la suocera di Kate era così pesante da provocarle mal di testa, è stata conservata in una cassaforte a Buckingham Palace dopo la morte della Principessa Diana nel 1997, fino a quando è stata consegnata alla moglie di William che la indossò la prima volta nel 2015, proprio al ricevimento di Natale per il corpo diplomatico.

La tiara fu realizzata dai gioiellieri reali Garrard nel 1914 su disegno personale della Regina Mary, utilizzando perle e diamanti già in possesso della sua famiglia. Secondo la storica di gioielli e scrittrice Josie Goodbody, come riporta il Daily Mail, la Regina Mary si ispirò alla tiara Cambridge Lover’s Knot di sua nonna, la Principessa Augusta, Duchessa di Cambridge, risalente all’inizio del 1800, nel tentativo di replicarla.

Il significato segreto della tiara

Il nome Lovers Knot deriva dagli archi che corrono per tutta la lunghezza della fascia. Il fiocco è legato con un nodo complicato, che lo rende difficile da sciogliere, a simboleggiare i legami d’amore.

Kate ha abbinato al diadema dei lunghi e preziosissimi orecchini in diamanti che appartenevano alla Regina Elisabetta. Il fatto che la Principessa del Galles abbia scelto questi due gioielli non riguarda solo stile, ma dietro c’è la precisa volontà di veicolare un messaggio, ossia che la Famiglia Reale è unita, che i loro legami di parentela e di amore sono indissolubili, differentemente da quanto vogliono far credere Omid Scobie e Harry e Meghan.