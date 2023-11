Kate Middleton alla cena di Stato per il presidente sudcoreano con l'abito bianco da Regina e la tiara Strathmore Rose. Il segreto del suo look

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è l’essenza del fascino con l’abito bianco di Jenny Packham e la tiara Strathmore Rose che non veniva indossata dagli anni Trenta. L’occasione è il banchetto di Stato che Buckingham Palace ha offerto al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e a sua moglie Kim Keon Hee in visita ufficiale a Londra.

Kate Middleton, l’abito regale di Jenny Packham è bianco

Dopo aver incantato con un look total red col quale ha svelato le gambe fin sopra il ginocchio, Kate Middleton prova ancora una volta a stregare il Palazzo e i suoi ospiti, riuscendoci perfettamente, alla cena di gala. Per l’occasione sceglie un altro colore, altrettanto regale quanto il rosso, ossia il bianco, spesso indossato negli eventi più formali dalla Regina Elisabetta e poi da Camilla, ma anche da lei stessa in più di un evento a Palazzo.

Fonte: IPA

Kate si affida a Jenny Packham per il suo abito di gala. Si tratta di un lungo vestito con cappa corta dai bordi finemente ricamati in argento, a tema floreale, mentre la gonna scende morbida, segnando la vita, fino ai piedi. Il modello si chiama Anemone ed è molto simile a Elspeth, l’abito scelto dalla Principessa del Galles lo scorso anno per il banchetto di Stato sudafricano. Ma presenta alcune variazioni specifiche, a cominciare dalla cappa e dai ricami, oltre al taglio della gonna.

Kate abbina il suo nuovo abito a una clutch a borsellino in raso bianco e a delle décolleté scintillanti, da Cenerentola, probabilmente le sue Jimmy Choo, ma non c’è una conferma ufficiale.

Fonte: Getty Images e IPA

Kate Middleton con la tiara Strathmore Rose

Come sempre il look di Lady Middleton è pensato non solo per creare un’immagine elegante, ma anche e soprattutto per veicolare dei messaggi precisi. Anche in questo caso, il fatto che abbia indossato la preziosissima tiara Strathmore Rose, che nessuna aveva più usato dagli anni Trenta del Novecento, indica il ruolo di primissimo piano che la Principessa del Galles ha all’interno della Famiglia Reale.

Di fatto, è la numero due a Buckingham Palace, ovviamente non può che stare dietro alla Regina consorte. Kate, comunque, ha un peso molto importante nella Monarchia, molto più di quello che aveva Camilla prima di essere incoronata. Carlo si affida a lei e non è un caso che abbia voluto sottolineare quanto sia preziosa per il regno, chiamandola “la mia amata nuora” in un discorso ufficiale.

La storia della tiara Strathmore Rose

La Strathmore Rose è un gioiello composto da fiori e foglie in diamanti. Apparteneva alla collezione della Regina Madre e non è stata più indossata dagli anni Trenta.

Secondo il Court Jeweller, la tiara ha preso il nome dal padre della Regina Madre, il conte di Strathmore e Kinghorne, e fu un regalo di nozze in occasione del matrimonio col Principe Alberto (il futuro re Giorgio VI, padre della Regina Elisabetta). Dopo la Regina Madre, Kate è solo la seconda persona a indossare la tiara Strathmore Rose in pubblico.

Lauren Kiehna, fondatrice di The Court Jeweller, ha dichiarato a People: “Kate ha da sempre una grande ammirazione per la Regina Madre e poter indossare i suoi gioielli è simbolo di continuità”.